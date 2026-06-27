PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Στην επόμενη ημέρα της αγοράς επαγγελματικής εκπαίδευσης και πιστοποιήσεων επενδύει η PeopleCert, η οποία σχεδιάζει την πρώτη παγκόσμια πιστοποίηση για τη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Governance), ενώ παράλληλα δρομολογεί τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένης Γνώσης, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά δεξιοτήτων.

Τις στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου παρουσίασε από την Κωνσταντινούπολη, στο περιθώριο εκδηλώσεων που διοργάνωσε η εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής ευθύνης για τη στήριξη της Ρωμιοσύνης της Πόλης, ο ιδρυτής και πρόεδρος της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης.

Η εταιρεία, η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ελάχιστους ελληνικούς «μονόκερους» με παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες, ετοιμάζεται μέσα στο καλοκαίρι να λανσάρει ένα νέο πλαίσιο εκπαίδευσης και πιστοποίησης γύρω από το AI Governance, δηλαδή τη διακυβέρνηση, τον έλεγχο και την ασφαλή αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στους οργανισμούς.

«Το θέμα πλέον δεν είναι αν χρησιμοποιεί κάποιος εργαλεία όπως το ChatGPT ή το Claude. Το πραγματικό ζήτημα είναι η διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολαΐδης, εξηγώντας ότι το νέο προϊόν φιλοδοξεί να αποτελέσει το διεθνές σημείο αναφοράς για την ορθή, ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 100% των εργαζομένων της PeopleCert χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ περισσότεροι από τους μισούς αξιοποιούν καθημερινά εφαρμογές όπως το ChatGPT. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να στερούνται σαφών κανόνων για τη χρήση αυτών των εργαλείων, δημιουργώντας κινδύνους σε ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών, διαχείρισης δεδομένων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Νέο πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, εξετάσεις και πιστοποίηση και θα βασίζεται στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσει η PeopleCert μέσα από τη συνεργασία της με χιλιάδες επαγγελματίες και κορυφαίους οργανισμούς διεθνώς. Όπως ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης, μόνο για την τελευταία έκδοση του ITIL συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 επαγγελματίες από μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ σήμερα η εταιρεία συνεργάζεται με το 82% των επιχειρήσεων της λίστας Fortune 500.

Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Γνώσης

Παράλληλα, η PeopleCert προχωρά στον σχεδιασμό ενός Παγκόσμιου Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένης Γνώσης, το οποίο θα εστιάζει στις δεξιότητες και στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις, καλύπτοντας ένα πεδίο που, σύμφωνα με τη διοίκηση, αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το εγχείρημα θα βασιστεί στο οικοσύστημα του εμβληματικού, για το Ηνωμένο Βασίλειο, City & Guilds, το οποίο εντάχθηκε πρόσφατα στον όμιλο, καθώς και στο χαρτοφυλάκιο περισσότερων από 2.000 επαγγελματικών πιστοποιήσεων που διαθέτει πλέον η PeopleCert. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος τίτλων εφαρμοσμένης γνώσης με διεθνή αναγνώριση.

«Η ανώτατη εκπαίδευση αλλάζει. Πολλά παραδοσιακά πτυχία χάνουν σταδιακά μέρος της αξίας τους, καθώς οι δεξιότητες ανανεώνονται πολύ πιο γρήγορα από τα προγράμματα σπουδών», ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης, εκτιμώντας ότι η αγορά εργασίας θα απαιτεί όλο και περισσότερο διαρκή αναβάθμιση δεξιοτήτων και συνεχείς πιστοποιήσεις.

Στο επίκεντρο οι δεξιότητες

Η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται και στην αγορά της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης (vocational education), έναν κλάδο που, όπως υποστήριξε, αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία διεθνώς, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει την αγορά εργασίας.

Ο κ. Νικολαΐδης υποστήριξε ότι η κοινωνική αντίληψη απέναντι στα τεχνικά επαγγέλματα πρέπει να αλλάξει, καθώς σήμερα εξειδικευμένοι τεχνίτες, όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι ή τεχνικοί εγκαταστάσεων, απολαμβάνουν συχνά μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και υψηλότερες αποδοχές από αρκετά επαγγέλματα του λεγόμενου «λευκού κολάρου», τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από την αυτοματοποίηση.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες εξαγορών που συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιό της. Μετά την απόκτηση των City & Guilds, ILM, Intertrain, Gen2 και Training Skills for You, η PeopleCert διαθέτει πλέον περισσότερα από 2.000 πιστοποιητικά και καλύπτει σχεδόν το σύνολο της αγοράς επαγγελματικών δεξιοτήτων. Μέσω της LanguageCert διατηρεί, επίσης, ισχυρή παρουσία στην αγορά πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας για μαθητές, πανεπιστήμια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Σήμερα ο όμιλος δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 200 χώρες μέσω δικτύου 7.500 συνεργατών και εξεταστικών κέντρων, ενώ τα προϊόντα του χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ισχυρή ανάπτυξη και νέα κεφάλαια για επενδύσεις

Θετική παραμένει και η οικονομική εικόνα της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 179,3%, φθάνοντας τις 67,3 εκατ. λίρες έναντι 24,1 εκατ. λιρών το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ σε επίπεδο ομίλου αντιστοιχούν σε περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA ανήλθαν στα 16,4 εκατ. λίρες, αυξημένα κατά 33,7%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 17,8 εκατ. λίρες, σημειώνοντας αύξηση 43,7%. Τα προ φόρων κέρδη εκτινάχθηκαν στα 8,1 εκατ. λίρες, έναντι μόλις 400 χιλ. λιρών ένα χρόνο νωρίτερα.

Η διοίκηση αποδίδει σημαντικό μέρος της ανάπτυξης στην ενσωμάτωση του City & Guilds, από την οποία έχουν ήδη προκύψει συνέργειες ύψους 4,9 εκατ. λιρών σε ετήσια βάση, με στόχο τα 24 εκατ. λίρες μέσα στην επόμενη διετία. Παράλληλα, οι συνδρομητικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 43%, ενώ η LanguageCert κατέγραψε ανάπτυξη 94%.

Η PeopleCert διαθέτει συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 732,4 εκατ. λιρών και καθαρή θέση 243,8 εκατ. λιρών, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στις 276 εκατ. λίρες. Παράλληλα, αναχρηματοδότησε με επιτυχία το ομολογιακό της δάνειο, εξασφαλίζοντας νέα χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5%, διατηρώντας σημαντική ρευστότητα για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής και νέων εξαγορών.