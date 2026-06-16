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Βαρθολομαίος – Ερντογάν: Στο τραπέζι η Χάλκη σε συνάντηση στην Άγκυρα
Ειδήσεις
19:07 - 16 Ιουν 2026

Βαρθολομαίος – Ερντογάν: Στο τραπέζι η Χάλκη σε συνάντηση στην Άγκυρα

Reporter.gr Newsroom
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Σε επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προοπτική επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης κατά τη σημερινή συνάντηση στην Άγκυρα μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι δύο πλευρές συζήτησαν κυρίως το ζήτημα της Χάλκης και τις δυνατότητες επαναλειτουργίας της Σχολής, στο πλαίσιο ενός διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει ανάμεσα στο τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως (YÖK) και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η συζήτηση, όπως αναφέρεται, πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εγκάρδιο κλίμα, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Τούρκο πρόεδρο για τη συνάντηση και τη φιλοξενία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν ο μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ο οποίος είναι πρώτος τη τάξει ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου, καθώς και στενός συνεργάτης του Πατριάρχη, ο επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός και ο ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος στη Χάλκη, όπου βρίσκεται και η ιστορική Θεολογική Σχολή.

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