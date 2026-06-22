Παπαθανάσης: €142,969 εκατ. για τη στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχεία επαναφορά της λειτουργικότητας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.
Το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026–2030 αποτελεί κεντρικό πυλώνα χρηματοδότησης δράσεων πρόληψης, αποκατάστασης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών, συμβάλλοντας στη ουσιαστική θωράκιση της χώρας απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από φυσικές καταστροφές.