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Παπαθανάσης: €142,969 εκατ. για τη στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Οικονομία
08:59 - 22 Ιουν 2026

Παπαθανάσης: €142,969 εκατ. για τη στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Reporter.gr Newsroom
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Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου  Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, κατανεμήθηκαν πόροι συνολικού ύψους 142.969.000 ευρώ  για τη στήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές,  στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026–2030.

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχεία επαναφορά της λειτουργικότητας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026–2030 αποτελεί κεντρικό πυλώνα χρηματοδότησης δράσεων πρόληψης, αποκατάστασης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών, συμβάλλοντας στη ουσιαστική θωράκιση της χώρας απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από φυσικές καταστροφές.

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