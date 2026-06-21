PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Την επέκταση του «Προγράμματος Ενίσχυσης της Εκπαίδευσης στην Πόλη» με νέα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, δράσεις STEM και πρόσθετες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τους μαθητές της Ομογένειας ανακοίνωσε η PeopleCert, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του προγράμματος σε μια νέα, διευρυμένη φάση.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026, η οποία έλαβε χώρα στη Μαράσλειο Σχολή της Κωνσταντινούπολης, παρουσία εκπροσώπων της Ομογένειας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Η πρώτη χρονιά υλοποίησης της πρωτοβουλίας ανέδειξε όχι μόνο την ανάγκη ενίσχυσης των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και τη σημασία της διατήρησης της ελληνικής γλώσσας ως βασικού πυλώνα της ταυτότητας και της πολιτιστικής συνέχειας της Ρωμιοσύνης. Με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος, η PeopleCert προχωρά πλέον στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών της παρεμβάσεων, επενδύοντας σε τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για το μέλλον της Ομογένειας.

«Η νέα γενιά αποτελεί το μέλλον της Ομογένειας στην Πόλη και την Ίμβρο. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στα παιδιά όχι μόνο γνώσεις αλλά και πραγματικές ευκαιρίες, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν το μέλλον τους σε ένα διεθνές περιβάλλον χωρίς να απομακρύνονται από τη γλώσσα, την ιστορία και την ταυτότητά τους», τόνισε ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης.

Η ελληνομάθεια στο επίκεντρο

Κεντρικός άξονας της επόμενης φάσης του προγράμματος θα είναι η ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας. Όπως επισημάνθηκε κατά την εκδήλωση, οι κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για τις ομογενειακές κοινότητες, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να έχουν πλέον περιορισμένες δυνατότητες καθημερινής επαφής με την ελληνική γλώσσα.

Η πραγματικότητα αυτή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη συστηματικής στήριξης της ελληνομάθειας, καθώς η γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτιστικής συνέχειας και της συλλογικής ταυτότητας της Ομογένειας.

«Η διατήρηση και η ενίσχυση της γλωσσικής μας κληρονομιάς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για το μέλλον της Ρωμιοσύνης», υπογράμμισε ο κ. Νικολαΐδης.

Έρχονται προγράμματα STEM για τη νέα γενιά

Παράλληλα, η PeopleCert σχεδιάζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), δίνοντας στους μαθητές της Ομογένειας πρόσβαση σε γνωστικά αντικείμενα που βρίσκονται στην αιχμή των διεθνών εκπαιδευτικών εξελίξεων.

Στόχος είναι οι νέοι της Πόλης και της Ίμβρου να αποκτήσουν δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και της ψηφιακής εποχής, ενισχύοντας τις προοπτικές τους για σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για τους μαθητές της Ομογένειας, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

Πρόσθετη στήριξη για τους μαθητές της Ίμβρου

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται και για την Ίμβρο, όπου σχεδιάζεται η προσθήκη μαθημάτων τουρκικής γλώσσας. Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, η γνώση τόσο της ελληνικής όσο και της τουρκικής γλώσσας μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο για τους νέους ανθρώπους, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους και διευκολύνοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία.

«Πιστεύουμε ότι η Παιδεία και η γλώσσα μπορούν να χτίσουν γέφυρες εκεί όπου άλλοι βλέπουν σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περισσότεροι από 130 μαθητές στο πρόγραμμα αγγλικής γλώσσας

Η επέκταση του προγράμματος έρχεται ως συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης πρώτης χρονιάς. Κατά το σχολικό έτος 2025–2026, περισσότεροι από 130 μαθητές των ομογενειακών σχολείων της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου συμμετείχαν στα μαθήματα αγγλικής γλώσσας, παρακολουθώντας συνολικά περισσότερες από 600 ώρες διδασκαλίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος απέκτησαν τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις LanguageCert, οι οποίες αναγνωρίζονται σε περισσότερες από 100 χώρες και γίνονται αποδεκτές από περισσότερα από 3.000 πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς παγκοσμίως.

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκδήλωσης, οι μαθητές παρέλαβαν τα πιστοποιητικά τους από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, σε μια συμβολική πράξη που ανέδειξε τη σημασία της εκπαίδευσης για το μέλλον της Ομογένειας.

Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρόεδρος του ΣΥ.Ρ.Κ.Ι. Γιώργος Παπαλιάρης, ο ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Δουκίδης και οι διευθυντές των ομογενειακών σχολείων της Πόλης αναφέρθηκαν στη σημασία της ενίσχυσης της εκπαίδευσης και στη συμβολή του προγράμματος στη διατήρηση της γλώσσας και της ταυτότητας της Ομογένειας.

Όλοι συμφώνησαν ότι η επένδυση στη νέα γενιά αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεση για τη συνέχιση της ιστορικής παρουσίας του Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ESG) της PeopleCert, υπό την ηγεσία της Ελένης Νικολαΐδου, μέσω του οποίου η εταιρεία αναπτύσσει σειρά δράσεων για τη στήριξη της Ομογένειας, συνδέοντας την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά με ένα κοινό όραμα: τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις επόμενες γενιές της Ρωμιοσύνης.