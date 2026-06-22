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Metlen: Οι επενδύσεις που τροφοδοτούν νέες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:58 - 22 Ιουν 2026

Metlen: Οι επενδύσεις που τροφοδοτούν νέες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους

Γιώργος Αλεξάκης
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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτικών οίκων βρίσκεται η METLEN, με τις πρόσφατες εκθέσεις της Berenberg και της Bank of America να αναδεικνύουν ως βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τις επενδύσεις του ομίλου στην Ενέργεια και στις κρίσιμες πρώτες ύλες, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα γύρω από τη μετοχή.

Η Berenberg προχώρησε σε αύξηση της τιμής-στόχου στα 55 ευρώ από 49 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «Buy», καθώς εκτιμά ότι η αγορά εξακολουθεί να μην αποτιμά πλήρως τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας. Όπως σημειώνει, η METLEN αποτελεί μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στην Ευρώπη, συνδυάζοντας έκθεση τόσο στην ενεργειακή μετάβαση όσο και στην αλυσίδα αξίας στρατηγικών μετάλλων.

Ο γερμανικός οίκος επαναλαμβάνει την εκτίμησή του ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά σημαντικής αύξησης της λειτουργικής του κερδοφορίας, με στόχο EBITDA 2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ θεωρεί ότι η σημερινή αποτίμηση της μετοχής παραμένει ελκυστική σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης.

Ισχυρό ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Στον τομέα της Ενέργειας, η Berenberg δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή ενίσχυση του χαρτοφυλακίου αποθήκευσης ενέργειας της METLEN, το οποίο έχει πλέον φθάσει τα 2 GW μέσω των συμφωνιών που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ και την Tsakos.

Παράλληλα, η πρόσφατη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Schroders Greencoat θεωρείται ακόμη μία επιβεβαίωση της στρατηγικής asset rotation που εφαρμόζει ο όμιλος. Σύμφωνα με τον οίκο, το συγκεκριμένο μοντέλο δημιουργεί σημαντική αξία μέσω της ανάπτυξης, ωρίμανσης και αξιοποίησης ενεργειακών έργων, ενισχύοντας τόσο την κερδοφορία όσο και τις ταμειακές ροές.

Η Berenberg εκτιμά ότι όσο η αγορά αντιλαμβάνεται καλύτερα τη λειτουργία αυτού του μοντέλου, τόσο θα περιορίζεται η αβεβαιότητα γύρω από τη μετοχή, δημιουργώντας περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης της αποτίμησής της.

Το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα

Εξίσου ισχυρές προοπτικές εντοπίζονται στον τομέα των μετάλλων, όπου η METLEN επωφελείται από τη θετική πορεία της αγοράς αλουμινίου, αλλά και από τη στρατηγική της τοποθέτηση στις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το γάλλιο, ένα μέταλλο που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την παγκόσμια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, καθώς χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπως οι ημιαγωγοί, τα δίκτυα 5G, η τεχνητή νοημοσύνη και τα αμυντικά συστήματα.

Η METLEN στοχεύει στην έναρξη παραγωγής γαλλίου το 2027, ενώ ήδη βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης συμφωνιών διάθεσης της παραγωγής της με ευρωπαϊκούς, αμερικανικούς και ιαπωνικούς εταίρους. Παράλληλα, προχωρά η επέκταση της μονάδας αλουμίνας, η οποία θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα από 865 χιλιάδες τόνους σε 1,25 εκατ. τόνους ετησίως, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ομίλου στην ευρωπαϊκή μεταλλουργία.

Θετικό μήνυμα και από τη Bank of America

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Bank of America, η οποία διατηρεί τη σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο στα 52 ευρώ, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας έχουν ενισχυθεί περαιτέρω.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι οι υψηλότερες τιμές αλουμινίου, τα οφέλη από τη στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου και κυρίως η επικείμενη παραγωγή γαλλίου δημιουργούν νέες πηγές αξίας για τον όμιλο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της BofA, η μονάδα γαλλίου που κατασκευάζεται μπορεί να προσθέσει 80 έως 90 εκατ. ευρώ στα EBITDA της METLEN, ενώ το συγκεκριμένο μέταλλο αναμένεται να συνεισφέρει περίπου το 6%-7% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας έως το 2028.

Η τράπεζα επισημαίνει ακόμη ότι η METLEN έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε στρατηγικό προμηθευτή γαλλίου για την Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενίσχυση της αυτονομίας της εφοδιαστικής αλυσίδας στις κρίσιμες πρώτες ύλες αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΕΕ.

Νέοι καταλύτες ανάπτυξης

Οι δύο οίκοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η συνδυασμένη ανάπτυξη στους τομείς της Ενέργειας, των κρίσιμων μετάλλων και της βιομηχανικής δραστηριότητας δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών επιδόσεων της METLEN τα επόμενα χρόνια.

Με τα μεγάλα ενεργειακά έργα να ωριμάζουν, την παραγωγή γαλλίου να πλησιάζει και τη ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες να αυξάνεται διεθνώς, η METLEN φαίνεται να ενισχύει τη θέση της ως ένας από τους βασικούς ευρωπαϊκούς παίκτες σε δύο τομείς που βρίσκονται στον πυρήνα της ενεργειακής και βιομηχανικής μετάβασης.

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