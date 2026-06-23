Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

Μία νάρκη εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο της Επανομής, σε βάθος περίπου 28 μέτρων, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρωί της Δευτέρας η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε για την ανεύρεση πυρομαχικού υλικού, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως νάρκη, κατά τη διάρκεια επανελέγχου που πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο των εργασιών επέκτασης των λιμενικών εγκαταστάσεων στον 6ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Μετά τον εντοπισμό της νάρκης, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης προχώρησε στην ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου να αναλάβει τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαχείριση του περιστατικού.