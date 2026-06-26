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Ειδήσεις
23:20 - 26 Ιουν 2026

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε την υπόθεση της ανθρωποκτονίας ανηλίκου, που σημειώθηκε το βράδυ της 24ης Ιουνίου 2026 στην Καλλιθέα, έπειτα από συμπλοκή με οπαδικό υπόβαθρο. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 17 εμπλεκόμενοι, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και 18 γονείς ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας.

Η συμπλοκή ξέσπασε μεταξύ τριών ομάδων νεαρών, με χρήση μαχαιριών, πετρών, μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας ανήλικος καταδιώχθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, υποκύπτοντας λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djj4oilbthu1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει αναλυτικά:

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας ανηλίκου, που τελέστηκε μετά από συμπλοκή με οπαδικό υπόβαθρο το βράδυ της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026 στην περιοχή της Καλλιθέας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά -17- εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων -7- συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη -18- άτομα - γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τριών ομάδων νεαρών ατόμων στην περιοχή της Καλλιθέας, με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μέλη μίας από τις ομάδες καταδίωξαν ανήλικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέο επεισόδιο, συνέπεια του οποίου ήταν ο σοβαρός τραυματισμός ενός ανηλίκου, ο οποίος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα και αυτοψία στον χώρο του περιστατικού από το Τμήμα Ειδικών Ερευνών της Υ.Α.Ο.Α.Β., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κατά την οποία συλλέχθηκε βιολογικό υλικό και αξιοποιήθηκε το σύνολο των προανακριτικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί ο φερόμενος ως δράστης της ανθρωποκτονίας και να συλληφθεί πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Όπως διακριβώθηκε, το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.

Από την εξέλιξη της προανάκρισης, καθώς και από τη συνδυαστική αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον -16- εμπλεκόμενα άτομα, από τα οποία -6- συνελήφθησαν.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και στον τόπο του περιστατικού, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • σουγιάδες, κατσαβίδια, γκλοπ, σιδερογροθιά,
  • προστατευτικό κράνος,
  • φιαλίδια χρώματος (σπρέι),
  • φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • κινητά τηλέφωνα,
  • ρουχισμός που φορούσαν οι εμπλεκόμενοι κατά τη συμπλοκή,
  • κασκόλ, πανό, αυτοκόλλητα και λοιπό υλικό με οπαδικό περιεχόμενο.

Οι συλληφθέντες, πλην ενός ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djj0bwkebp61?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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