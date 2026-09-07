ΕΛ.Α.Σ: Παράθεση έργων χωρίς σχέδιο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για μεταφορές και υποδομές

«Η αναφορά σε υποδομές και μεταφορές του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ήταν μία παράθεση ασύνδετων έργων -Σιδηρόδρομος, Μετρό, οδικοί άξονες, γήπεδα, σχολεία, νοσοκομεία- χωρίς να διευκρινίζεται σε ποιο ενιαίο αναπτυξιακό σχέδιο υποδομών και μεταφορών (αν υπάρχει) εντάσσεται το καθένα. Ακούσαμε ανακοινώσεις παράθεσης έργων, δεν διακρίναμε οποιαδήποτε στρατηγική», σχολιάζει η ΕΛ.Α.Σ, σε ανακοίνωση του τομέα Υποδομών και Μεταφορών του κόμματος, για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση παρουσιάζει έργα διαφορετικής ωριμότητας σαν να βρίσκονται όλα στο ίδιο στάδιο».

Όπως τονίζει, μεταξύ άλλων, σε έργα όπως το Μετρό δυτικής Θεσσαλονίκης ή και έργα ΣΔΙΤ. «Δεν αρκεί η αναφορά καταλόγου έργων. Η κυβέρνηση όφειλε να παρουσιάσει το δημόσιο εθνικό σχεδιασμό υποδομών και μεταφορών με ιεράρχηση έργων, βαθμό ωριμότητας, κόστος κύκλου ζωής, πρόγραμμα συντηρήσεων, συγκριτική αξιολόγηση δημόσιας διαχείρισης έναντι ΣΔΙΤ και παραχώρησης και μετρήσιμη λογοδοσία μετά την παράδοση κάθε έργου», υπογραμμίζει η ΕΛΑΣ.