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Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης
Ειδήσεις
07:59 - 25 Ιουν 2026

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Reporter.gr Newsroom
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Αγρια συμπλοκή νεαρών σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα και είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία ενός 17χρονου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το θύμα, ηλικίας 17–18 ετών, φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα κατά τη διάρκεια του αιματηρού καβγά μπροστά από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως.

Τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου δεν είναι γνωστά και διερευνώνται από τις Αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djhupeu2h0wh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στη συμπλοκή πάντως φαίνεται να συμμετείχαν περίπου δέκα άτομα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djhupcrp4j2x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

H αστυνομία ανακοίνωσε το πρωί ότι συνελήφθη ο δράστης.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/06/2026 - 08:27
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