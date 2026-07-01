Κρήτη: Σύλληψη 50χρονου μετά από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό

Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα από το Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση βιασμού σε βάρος νεαρής τουρίστριας, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου.

Προηγήθηκε καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η ίδια επέστρεφε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η 18χρονη ισχυρίστηκε ότι ο 50χρονος την ακινητοποίησε και την οδήγησε σε άλλο σημείο της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου, όπου τη βίασε.

Μετά την καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τον 50χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί του ΑΤ Χερσονήσου αξιοποιώντας καταθέσεις μαρτύρων, σε συνδυασμό με την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη.