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Συνεργασία ΑΑΔΕ - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε τρεις πυλώνες
Ειδήσεις
15:11 - 08 Ιουλ 2026

Συνεργασία ΑΑΔΕ - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε τρεις πυλώνες

Reporter.gr Newsroom
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Ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας εγκαινιάζουν ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) Παναγιώτης Καλδής με την υπογραφή του Μνημονίου Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Συνεργασίας.

Η συνεργασία υλοποιείται μέσω της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την παραγωγή νέας γνώσης και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών δράσεων που ενισχύουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται η:

  • από κοινού διοργάνωση δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων,
  • ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης,
  • υποστήριξη πρακτικής άσκησης, ερευνητικών εργασιών και ανταλλαγών μεταξύ των δύο φορέων,
  • αξιοποίηση εκπαιδευτικών υποδομών και η πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό και βιβλιοθήκες.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η στρατηγική μας για την αριστεία στηρίζεται στη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη στενή συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η συνεργασία μας με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΠΑΔΑ δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο ανταλλαγής γνώσης και καλών πρακτικών, με στόχο μια σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.»

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, επεσήμανε: "Η υπογραφή του Μνημονίου Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία που ενισχύει τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνία. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με το υψηλού επιπέδου και αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών του, τη σύγχρονη εκπαιδευτική του προσέγγιση και την ισχυρή πρακτική του κατεύθυνση, προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να διαγράψουν μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργούνται νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης, έρευνας και απόκτησης πολύτιμης εμπειρίας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη επιστημόνων υψηλής κατάρτισης, με επαγγελματική επάρκεια, αίσθημα ευθύνης και ουσιαστική προσφορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην εξωστρέφεια, την αριστεία και την ανάπτυξη συνεργασιών που παράγουν γνώση, ενισχύουν την καινοτομία και δημιουργούν αξία για τους φοιτητές μας και την κοινωνία".

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