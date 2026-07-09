ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 12,9% στα εργατικά ατυχήματα το 2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων του έτους 2024. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται και αναθεωρημένα στοιχεία για τα θανατηφόρα ατυχήματα του έτους 2023, μετά τη συμπερίληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων που κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας.

Η έρευνα Εργατικών Ατυχημάτων αφορά στην ετήσια συλλογή δεδομένων για τα θανατηφόρα και μη εργατικά ατυχήματα μισθωτών. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει:

Τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων και των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με παράγοντες που συνδέονται με τον εργαζόμενο (φύλο, ηλικία, επάγγελμα κ.λπ.), τον χώρο εργασίας του και την οικονομική δραστηριότητα του εργοδότη του.

Τον αριθμό των ατυχημάτων σε σχέση με το είδος τραυματισμού, το μέρος του σώματος που τραυματίστηκε, τον τρόπο τραυματισμού του εργαζόμενου, καθώς και τον υλικό παράγοντα που οδήγησε στον τραυματισμό.

Οι παραπάνω μεταβλητές περιγράφονται ποσοτικά και παρουσιάζεται η μεταβολή τους μεταξύ των ετών 2023 και 2024, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότερη συνέπεια ενός εργατικού ατυχήματος, δηλαδή αν αυτό ήταν θανατηφόρο ή όχι.

Α. Αριθμός εργατικών ατυχημάτων κατά το έτος 2024, ανά ηλικία, φύλο, Περιφέρεια, επάγγελμα του θύματος, οικονομική δραστηριότητα του εργοδότη, συνέπεια του ατυχήματος (θανατηφόρο ή μη) και ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το 2023

1. Ατυχήματα κατά ηλικία και φύλο

Τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα το έτος 2024 παρουσίασαν αύξηση 12,9% σε σχέση με το 2023. Από το σύνολο των 5.496 εργατικών ατυχημάτων το 2024, τα 3.625 αφορούσαν σε άνδρες και τα 1.871 σε γυναίκες. Αντίστοιχα, το 2023, από το σύνολο των 4.870 εργατικών ατυχημάτων, τα 3.251 αφορούσαν σε άνδρες και τα 1.619 σε γυναίκες.

Το 2024, τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ανήλθαν σε 66, από τα οποία 62 αφορούσαν σε άνδρες και 4 σε γυναίκες. Αντίστοιχα,το 2023 τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα ήταν 74, από τα οποία 70 αφορούσαν σε άνδρες και 4 σε γυναίκες.

Από τα 5.496 εργατικά ατυχήματα του 2024, τα περισσότερα συνέβησαν σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 50-54 ετών (853 ατυχήματα) και σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 45-49 ετών (810 ατυχήματα).

Η σημαντικότερη ποσοστιαία μεταβολή των εργατικών ατυχημάτων, κατά τη σύγκριση των ετών 2024 προς 2023, παρατηρήθηκε στις ηλικιακές ομάδες 65 ετών και άνω και 25-29 ετών, δηλαδή αύξηση κατά 83,6% και μείωση κατά 3,8%, αντίστοιχα.

Από τα 66 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το 2024, 15 ατυχήματα συνέβησαν σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 50-54 ετών, 9 ατυχήματα σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 45-49 ετών, 8 ατυχήματα σε άτομα 55-59 ετών και 6 ατυχήματα συνέβησαν σε άτομα της ηλικιακής ομάδας 60-64 ετών.

2. Περιφερειακή κατανομή ατυχημάτων

Από την περιφερειακή κατανομή των ατυχημάτων παρατηρήθηκε ότι, κατά το έτος 2024, τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συνέβησαν στην Αττική (1.389), στην Κεντρική Μακεδονία (1.335) και στην Κρήτη (488). Τα λιγότερα εργατικά ατυχήματα συνέβησαν στο Βόρειο Αιγαίο (109), τα Ιόνια Νησιά (109) και στην Δυτική Μακεδονία (140). Σχετικά με τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, τον μεγαλύτερο αριθμό παρουσίασε η Αττική (16 ατυχήματα, 15 σε άντρες και 1 σε γυναίκα), η Κεντρική Μακεδονία (9 ατυχήματα, όλα σε άντρες), η Πελοπόννησος (9 ατυχήματα, 8 σε άντρες και 1 σε γυναίκα) και η Ανατολική Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά (5 ατυχήματα, όλα σε άντρες).

Από τη σύγκριση του έτους 2024 προς το 2023,τα εργατικά ατυχήματα παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στις Περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου (53,5%) και της Ηπείρου (39,5%), ενώ την μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (21,2%) και στα Ιόνια Νησιά (9,9%).

3. Κατανομή ατυχημάτων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της τοπικής μονάδας του εργοδότη

Από την κατανομή του συνόλου των εργατικών ατυχημάτων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της τοπικής μονάδας του εργοδότη, παρατηρήθηκε ότι το 2024, από τα 5.496 ατυχήματα,τα περισσότερα (1.459 ατυχήματα, 26,5%) συνέβησαν στον κλάδο «Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» και ακολούθησαν τα ατυχήματα στους κλάδους «Μεταποίηση» (1.223 ατυχήματα, 22,3%) και «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (718 ατυχήματα, 13,1%).

Τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, κατά το έτος 2024, συνέβησαν στον κλάδο «Κατασκευές» (17 ατυχήματα, 25,8%) και ακολούθησαν οι κλάδοι «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (12 ατυχήματα, 18,2%), «Μεταποίηση» (11 ατυχήματα, 16,7%), «Μεταφορές και Αποθήκευση» (7 ατυχήματα, 10,6%) και «Παροχή Νερού - Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων & Δραστηριότητες Εξυγίανσης» (5 ατυχήματα, 7,6%).

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση εργατικών ατυχημάτων για το έτος 2024 σε σχέση με το 2023 είναι οι «Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα – Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση» κατά 35,9%, «Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών» κατά 34,8%, «Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες» κατά 30,9% και ο κλάδος «Μεταποίηση» κατά 27,3%.

Τη μεγαλύτερη μείωση εργατικών ατυχημάτων, για το έτος 2024, παρουσίασαν οι κλάδοι «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 30,8%, «Τέχνη, διασκέδαση και ψυχαγωγία» κατά 9,4% και «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» κατά 7,4%.

4. Ατυχήματα κατά επάγγελμα θύματος

Αναφορικά με το επάγγελμα του παθόντος εργατικό ατύχημα, από τα 5.496 ατυχήματα κατά το έτος 2024, τα περισσότερα ατυχήματα συνέβησαν σε Ανειδίκευτους Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες (2.245 ατυχήματα, 40,8%), σε Απασχολούμενους στην Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές σε Καταστήματα και Υπαίθριες Αγορές (1.050 ατυχήματα, 19,1%) και σε Χειριστές Σταθερών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Μηχανημάτων και Εξοπλισμού και Συναρμολογητές (μονταδόροι) (884 ατυχήματα, 16,1%).

Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα κατά το έτος 2024 αφορούσαν σε Ανειδίκευτους Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες (29 ατυχήματα, 43,9%), Χειριστές Σταθερών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Μηχανημάτων και Εξοπλισμού και Συναρμολογητές (μονταδόροι) (15 ατυχήματα, 22,7%), και σε Ειδικευμένους Τεχνίτες και Ασκούντες Συναφή Τεχνικά Επαγγέλματα (14 ατυχήματα, 21,2%).

Η μεγαλύτερη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων κατά απόλυτες τιμές, αναφορικά με το επάγγελμα του παθόντος, το έτος 2024 σε σχέση με το 2023, σημειώθηκε στους Ανειδίκευτους Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες (329 ατυχήματα) και στους Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές (129 ατυχήματα), ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες τιμές σημειώθηκε στα Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα (8 ατυχήματα).

Β. Αριθμός εργατικών ατυχημάτων του έτους 2024 κατά είδος τραυματισμού, μέρος του σώματος που τραυματίστηκε, επαφή – τρόπο τραυματισμού του εργαζομένου, υλικό παράγοντα που οδήγησε στον τραυματισμό, συνέπεια του ατυχήματος (θανατηφόρο ή μη) και ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το 2023.

1. Ατυχήματα κατά είδος τραυματισμού

Το 2024, από το σύνολο των 5.496 εργατικών ατυχημάτων, τα συχνότερα είδη τραυματισμού αφορούσαν σε Τραύματα και Επιφανειακές Κακώσεις (2.334 ατυχήματα, 42,5%), Κατάγματα (2.015 ατυχήματα, 36,7%) και Εξαρθρήματα, Διαστρέμματα και Εξαρθρώσεις (727 ατυχήματα, 13,2%).

Από το σύνολο των 66 θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων κατά το 2024, τα 29 ατυχήματα (43,9%) αφορούσαν σε Διάσειση και Εσωτερική Κάκωση, 19 ατυχήματα (28,8%) αφορούσαν σε Τραύματα και Επιφανειακές Κακώσεις, 9 ατυχήματα αφορούσαν σε Κατάγματα (13,6%), 3 ατυχήματα (4,5%) αφορούσαν σε Εγκαύματα, Ζεματίσματα και Κρυοπαγήματα, 3 ατυχήματα (4,5%) αφορούσαν σε Πνιγμό και Ασφυξία και 3 ατυχήματα (4,5%) αφορούσαν σε Καταπληξία.

2. Ατυχήματα κατά μέρος του σώματος που τραυματίστηκε

Κατά το έτος 2024, από το σύνολο των 5.496 εργατικών ατυχημάτων, τα μέρη του σώματος με τους συχνότερους τραυματισμούς ήταν ο Καρπός και τα Δάχτυλα (1.448 ατυχήματα, 26,3%), η Ποδοκνημική Άρθρωση (646 ατυχήματα, 11,8%) και ο Άκρος Πους (595 ατυχήματα, 10,8%).

Από το σύνολο των 66 θανατηφόρων ατυχημάτων το 2024, 32 ατυχήματα (48,5%) είχαν θανατηφόρο τραυματισμό σε ολόκληρο το σώμα, 26 ατυχήματα (39,4%) είχαν θανατηφόρο τραυματισμό στο κεφάλι και 8 ατυχήματα (12,1%) είχαν θανατηφόρο τραυματισμό στο θώρακα.

3. Ατυχήματα κατά επαφή – τρόπο τραυματισμού

Το 2024, επί συνόλου 5.496 εργατικών ατυχημάτων, ο παράγοντας «επαφή-τρόπος τραυματισμού» για τα περισσότερα ατυχήματα ήταν η «οριζόντια ή κατακόρυφη πρόσκρουση με σταθερό αντικείμενο ενώ το θύμα κινείτο» σε 2.597 περιπτώσεις (47,3%) και τα «πλήγματα από κινούμενο αντικείμενο ή σύγκρουση με κινούμενο αντικείμενο» σε 1026 περιπτώσεις (18,7%).

Από τα 66 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, οι συχνότερες αιτίες θανάτου ήταν η «οριζόντια ή κατακόρυφη πρόσκρουση με σταθερό αντικείμενο ενώ το θύμα κινείτο» (24 ατυχήματα, 36,4%), το «πλήγμα από κινούμενο αντικείμενο ή σύγκρουση με κινούμενο αντικείμενο» (17 ατυχήματα, 25,8%) και η «παγίδευση, σύνθλιψη κ.τ.λ.» (17 ατυχήματα, 25,8%).

5. Ατυχήματα κατά υλικό παράγοντα επαφής – τρόπο τραυματισμού

Κατά το 2024 τα περισσότερα ατυχήματα προκλήθηκαν από υλικούς παράγοντες, όπως «Κτίρια, Κατασκευές, Επιφάνειες – Ισόγεια» (2.307 ατυχήματα) και «Χερσαία Οχήματα» (718 ατυχήματα).

Από τα 66 θανατηφόρα ατυχήματα, ο υλικός παράγοντας «Κτίρια, Κατασκευές, Επιφάνειες – Ισόγεια» συνδέεται με 24 θανάτους και ο υλικός παράγοντας «Χερσαία Οχήματα» συνδέεται με 13 θανάτους.