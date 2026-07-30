ifo: Λιγότερες γερμανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών

Τον Ιούλιο, μειώθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων στη Γερμανία που σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους. Ο δείκτης προσδοκιών τιμών του ινστιτούτου ifo διαμορφώθηκε στις 21,6 μονάδες, έναντι 26,1 μονάδων (εποχικά προσαρμοσμένων) τον Ιούνιο.

«Η μελλοντική πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας. Οι προσδοκίες για τις τιμές που καταγράφηκαν πριν από την αναζωπύρωση των επιθέσεων είναι αισθητά χαμηλότερες από εκείνες των επιχειρήσεων που απάντησαν μετά τις 10 Ιουλίου», δήλωσε η ερευνήτρια του ifo, Tiphaine Wibault.

Συνολικά, οι προσδοκίες για τις τιμές υποχώρησαν σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας κατά τον Ιούλιο.

Στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ο σχετικός δείκτης μειώθηκε αισθητά στις 21,2 μονάδες από 29,6 τον Ιούνιο, ενώ στις μη ενεργοβόρες επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στις 22,9 μονάδες, έναντι 26,8 τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών και του εμπορίου περιόρισαν τις προσδοκίες τους για αυξήσεις τιμών, με τον δείκτη να υποχωρεί από 21,4 και 42,2 μονάδες αντίστοιχα, στις 19,1 και 31,4 μονάδες.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στη μεταποίηση, όπου ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 23 μονάδες, από 28,1 μονάδες τον Ιούνιο.

Ωστόσο, το ifo επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα πριν και μετά τις 10 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία αναζωπυρώθηκε η ένταση στον Περσικό Κόλπο.

Μετά την κλιμάκωση της κρίσης, οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν περισσότερο διατεθειμένες να αυξήσουν τις τιμές τους. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, όσες επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών και των κατασκευών απάντησαν μετά την αναζωπύρωση της έντασης σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών συχνότερα από ό,τι τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, στη μεταποίηση και το εμπόριο, οι προθέσεις για αυξήσεις τιμών υποχώρησαν ελαφρώς σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ στο σύνολο της οικονομίας παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

«Συνολικά, οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να υφίστανται και είναι πιθανό να ενταθούν όσο παρατείνεται η σύγκρουση», υπογράμμισε η Tiphaine Wibault.

* Εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία.

** Περίπου το 60% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα υπέβαλαν τις εκτιμήσεις τους για τις τιμές στο διάστημα 7 έως 10 Ιουλίου 2026.