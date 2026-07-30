ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Λιγότερες γερμανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών
Επιχειρήσεις
09:43 - 30 Ιουλ 2026

ifo: Λιγότερες γερμανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον Ιούλιο, μειώθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων στη Γερμανία που σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους. Ο δείκτης προσδοκιών τιμών του ινστιτούτου ifo διαμορφώθηκε στις 21,6 μονάδες, έναντι 26,1 μονάδων (εποχικά προσαρμοσμένων) τον Ιούνιο.

«Η μελλοντική πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις της στις τιμές της ενέργειας. Οι προσδοκίες για τις τιμές που καταγράφηκαν πριν από την αναζωπύρωση των επιθέσεων είναι αισθητά χαμηλότερες από εκείνες των επιχειρήσεων που απάντησαν μετά τις 10 Ιουλίου», δήλωσε η ερευνήτρια του ifo, Tiphaine Wibault.

Συνολικά, οι προσδοκίες για τις τιμές υποχώρησαν σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας κατά τον Ιούλιο.

Στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ο σχετικός δείκτης μειώθηκε αισθητά στις 21,2 μονάδες από 29,6 τον Ιούνιο, ενώ στις μη ενεργοβόρες επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στις 22,9 μονάδες, έναντι 26,8 τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών και του εμπορίου περιόρισαν τις προσδοκίες τους για αυξήσεις τιμών, με τον δείκτη να υποχωρεί από 21,4 και 42,2 μονάδες αντίστοιχα, στις 19,1 και 31,4 μονάδες.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στη μεταποίηση, όπου ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 23 μονάδες, από 28,1 μονάδες τον Ιούνιο.

Ωστόσο, το ifo επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα πριν και μετά τις 10 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία αναζωπυρώθηκε η ένταση στον Περσικό Κόλπο.

Μετά την κλιμάκωση της κρίσης, οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν περισσότερο διατεθειμένες να αυξήσουν τις τιμές τους. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, όσες επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών και των κατασκευών απάντησαν μετά την αναζωπύρωση της έντασης σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών συχνότερα από ό,τι τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, στη μεταποίηση και το εμπόριο, οι προθέσεις για αυξήσεις τιμών υποχώρησαν ελαφρώς σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ στο σύνολο της οικονομίας παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

«Συνολικά, οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να υφίστανται και είναι πιθανό να ενταθούν όσο παρατείνεται η σύγκρουση», υπογράμμισε η Tiphaine Wibault.

* Εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία.

** Περίπου το 60% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα υπέβαλαν τις εκτιμήσεις τους για τις τιμές στο διάστημα 7 έως 10 Ιουλίου 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές
Οικονομία

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
Ναυτιλία

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές
Ειδήσεις

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 10:15

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οικονομία
30/07/2026 - 10:11

ΕΣΠΑ: 12 εκατ. ευρώ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Πολιτική
30/07/2026 - 10:05

ΠΑΣΟΚ: Νέες μειώσεις έργων ή / και απεντάξεις προκύπτουν στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:59

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 09:49

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:43

ifo: Λιγότερες γερμανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών

Ειδήσεις
30/07/2026 - 09:38

Μυστήριο στην Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι τελευταίες ώρες της 38χρονης Βρετανίδας

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:26

Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025

Πολιτική
30/07/2026 - 09:23

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 09:20

Στα κόκκινα οι ασιατικές αγορές με τον Kospi «πρωταγωνιστή»

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 09:06

Τράπεζες, διυλιστήρια, ΕΕΕ, ΤΙΤΑΝ και METLEN κινούν τα νήματα στο Euronext Athens

Ειδήσεις
30/07/2026 - 09:03

«Αδέσποτο» βλήμα προκάλεσε έκρηξη στην Πολωνία - Βαλλιστικοί πύραυλοι από τη Ρωσία στην Ουκρανία

Πολιτική
30/07/2026 - 08:48

Στο Ρέθυμνο ο Ανδρουλάκης για το τελευταίο «αντίο» στους πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στη φωτιά

Πολιτική
30/07/2026 - 08:36

Προεκλογικές εξαγγελίες με… δημοσιονομική σφραγίδα - Κοστολόγηση πριν από την κάλπη

Ναυτιλία
30/07/2026 - 08:34

Η Κίνα κυριαρχεί στη ναυπηγική: Στα ναυπηγεία της το 82,3% των νέων παραγγελιών παγκοσμίως

Ειδήσεις
30/07/2026 - 08:20

Οι ΗΠΑ ανταποδίδουν τα πλήγματα κατά του Ιράν με αεροπορικές επιδρομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 08:17

Optima bank: Aύξηση κερδών 29% (€104,3 εκατ.) στο εξάμηνο

Οικονομία
30/07/2026 - 08:10

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ