ΕΣΠΑ: 12 εκατ. ευρώ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Οι 10 νέες πράξεις αφορούν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
- Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),
- Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ),
- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
- Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και
- Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
Στη δράση, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, έχουν ήδη ενταχθεί τα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85.000.000 ευρώ.