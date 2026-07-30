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AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση
Ανακοινώσεις
10:30 - 30 Ιουλ 2026

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Reporter.gr Newsroom
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Η AKTOR ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, γνωστοποιώντας ότι το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 78,53 εκατ. ευρώ, μετά την πιστοποίηση της εμπρόθεσμης καταβολής των κεφαλαίων. 

Παράλληλα, η εταιρεία ενημέρωσε ότι ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών διαμορφώνεται σε 261,78 εκατομμύρια, εκ των οποίων 261,75 εκατομμύρια διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «AKTOR»), γνωστοποιεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει, ότι σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.7.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσιοδότησης η οποία του χορηγήθηκε με την από 16.7.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και της πιστοποίησης της εμπρόθεσμης καταβολής αυτής η οποία έλαβε χώρα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 δυνάμει της από 27.07.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της βάσει σχετικής έκθεσης από ελεγκτική εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο και τριάντα λεπτών (€78.534.072,30) διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα μία (261.780.241) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Από τις ως άνω μετοχές, οι 261.750.241 μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου καθότι οι υπόλοιπες 30.000 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1α του Ν. 4548/2018.

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