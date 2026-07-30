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Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
10:46 - 30 Ιουλ 2026

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ξεκινούν τη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/7) με μεικτά πρόσημα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο της περαιτέρω κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται κατά περίπου 0,1% στις 645,67 μονάδες, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται «σε αναζήτηση κατεύθυνσης».

Ειδικότερα, ο βρετανικός FTSE κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στις 10,909.75 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο γαλλικός CAC που κερδίζει 0,51% στις 8,450.94 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,45% στις 25,335.50 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,76% στις 19,537.04 μονάδες. Αντίθετα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου σημειώνει πτώση 0,48% στις 51,184.00 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, την άνοδο οδηγούν οι μετοχές του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίες καταγράφουν κέρδη 1,55%, ενώ ακολουθούν οι εταιρείες εξόρυξης με άνοδο 1,21%. Αντίθετα, οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών υποχωρούν περίπου 1,1%.

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