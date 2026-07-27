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ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α&#039; τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)
Ειδήσεις
12:31 - 27 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Reporter.gr Newsroom
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Οι γεννήσεις ζώντων στην Ελλάδα κατά το Α΄ τρίμηνο του έτους 2026 (01/01/2026 - 31/03/2026) ανήλθαν σε 15.946 (8.184 αγόρια και 7.762 κορίτσια), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (01/01/2025 - 31/03/2025) είχαν ανέλθει σε 15.889 (8.182 αγόρια και 7.707 κορίτσια) σημειώνοντας αύξηση κατά 57 γεννήσεις (0,4%).

Οι γεννήσεις νεκρών κατά το Α΄ τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 96, σημειώνοντας μείωση κατά 3,0% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, όπου καταγράφηκαν 99 γεννήσεις νεκρών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά το Α΄ τρίμηνο του έτους 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο καταγράφηκε αύξηση των γεννήσεων, κατά 2,6% και 1,2% αντίστοιχα, ενώ το μήνα Φεβρουάριο, καταγράφηκε μείωση κατά 2,9%.

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Η αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 9,5 προς 1 το Α΄ τρίμηνο 2026, έναντι 8,9 προς 1 το Α΄ τρίμηνο 2025.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2026 σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2025, παρατηρείται αύξηση γεννήσεων σε επτά (7) από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας. Οι σημαντικότερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Κεντρικής Μακεδονίας, κατά 62, 56 και 31 γεννήσεις αντίστοιχα, ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Ιονίων Νήσων, κατά 81, 32 και 31 γεννήσεις αντίστοιχα.

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