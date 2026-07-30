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Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025
Επιχειρήσεις
09:26 - 30 Ιουλ 2026

Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025

Γιώργος Αλεξάκης
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Η Toyota Hellas έκλεισε το 2025 καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την κυριαρχία της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου για ακόμη μία χρονιά. Η εταιρεία διατήρησε την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων, ενίσχυσε τις επιδόσεις της στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και συνέχισε να επενδύει τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στις επιχειρησιακές και ψηφιακές της δυνατότητες.

Πρωτιά

Ειδικότερα, με βάση σχετική ενημέρωση, η Toyota κατέκτησε την πρώτη θέση στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων με 22.447 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 15,6%, καταγράφοντας σχεδόν διπλάσιο όγκο ταξινομήσεων από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή. Παράλληλα, διατήρησε την ηγετική της θέση και στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με 2.866 ταξινομήσεις, ενώ συνολικά οι ταξινομήσεις επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 25.300. Θετική ήταν και η πορεία της Lexus, η οποία κατέγραψε 693 ταξινομήσεις μέσα στο 2025.

Σε οικονομικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Toyota Hellas διαμορφώθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό των 631,45 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,1% σε σχέση με το 2024. Τα έσοδα από τις πωλήσεις καινούργιων οχημάτων ανήλθαν στα 577,08 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,7%, ενώ οι πωλήσεις ανταλλακτικών ενισχύθηκαν κατά 6,7%, στα 44,18 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αυξήθηκαν τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες στα 9,98 εκατ. ευρώ, ενώ για πρώτη φορά καταγράφηκαν και πωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων.

Η οικονομική εικόνα

Η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, με το μικτό αποτέλεσμα να αυξάνεται κατά 11%, στα 89,81 εκατ. ευρώ, και το μικτό περιθώριο κέρδους να ενισχύεται στο 14,22%, έναντι 13,21% το 2024. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 36,68 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 28,41 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η συγκρίσιμη προ φόρων κερδοφορία παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, με τη μεταβολή που εμφανίζεται έναντι του 2024 να αποδίδεται αποκλειστικά στην απουσία έκτακτου, μη επαναλαμβανόμενου οφέλους ύψους 9,98 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε καταγραφεί στην προηγούμενη χρήση.

Η Toyota Hellas συνέχισε, όπως αναφέρεται από τη διοίκηση, παράλληλα να επενδύει στους ανθρώπους της και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε σε 134 από 118 το 2024, ενώ οι συνολικές αμοιβές και παροχές προσωπικού ενισχύθηκαν κατά 33,6%, φθάνοντας τα 11,18 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών, των ψηφιακών δυνατοτήτων και της συνολικής επιχειρησιακής ανάπτυξης.

Το 2026

Η θετική πορεία συνεχίστηκε και το 2026, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η Toyota διατήρησε την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά, με 13.161 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 15,7%. Αντίστοιχα, στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα κατέγραψε 1.786 ταξινομήσεις, εξασφαλίζοντας μερίδιο αγοράς 29,8% και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά ισχυρή παρουσία της και στη συγκεκριμένη κατηγορία.

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