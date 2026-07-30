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FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:01 - 30 Ιουλ 2026

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Reporter.gr Newsroom
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Με στόχο την ανάδειξη προτάσεων και λύσεων που θα μετασχηματίσουν το τραπεζικό σύστημα, η Alpha Bank διατηρεί ανοιχτές τις αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό FinQuest 2026 για startups, fintechs και scale-ups έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Φέτος, μάλιστα, ο διαγωνισμός αποκτά ακόμη πιο έντονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, καθώς η τράπεζα έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε startups από όλη την Ευρώπη, αναζητώντας καινοτόμες λύσεις από σχήματα που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές, για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Το ΑΙ στο επίκεντρο του FinQuest 2026

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. AI First Banking & Value Transformation: λύσεις που αξιοποιούν το ΑΙ, την αυτοματοποίηση και προηγμένα analytics για τον μετασχηματισμό των τραπεζικών λειτουργιών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη βελτιστοποίηση λήψης αποφάσεων και τη δημιουργία μετρήσιμης επιχειρησιακής αξίας.

2. Fraud Zero & Digital Trust: τεχνολογίες που ενισχύουν την προστασία από απάτες, την κυβερνοασφάλεια, την ψηφιακή ταυτοποίηση και τη συνολική εμπιστοσύνη στο ψηφιακό τραπεζικό οικοσύστημα, προσφέροντας παράλληλα απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες.

3. Next Generation Customer Experience: προτάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία πελάτη μέσα από προσωποποιημένες, απλές και ενιαίες εμπειρίες σε φυσικά και ψηφιακά κανάλια, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων conversational AI, hyper-personalization και digital onboarding.

4. Open Innovation & Emerging Technologies: καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να ανοίξουν νέες προοπτικές για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, να δημιουργήσουν νέες πηγές αξίας και να επιταχύνουν το επόμενο κύμα τραπεζικής καινοτομίας. Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση θα έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει πιλοτική εφαρμογή της πρότασής της με την Alpha Bank, συνεργαζόμενη στενά με επιχειρησιακές και τεχνολογικές ομάδες της τράπεζας για την αξιολόγηση της λύσης της σε πραγματικό τραπεζικό περιβάλλον, ενώ μέσω της Alpha Bank αποκτά πρόσβαση στους κατάλληλους stakeholders και τη δυνατότητα διερεύνησης μιας ευρύτερης εμπορικής συνεργασίας.
Παράλληλα, θα λάβει και το χρηματικό έπαθλο των €15.000 για την περαιτέρω ανάπτυξη της λύσης της.

Τα επόμενα βήματα

Μετά τη λήξη των αιτήσεων, μια εξειδικευμένη επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές, ώστε οι 6 καλύτερες ιδέες να περάσουν στην επόμενη φάση, με τη συμμετοχή τους σε ένα δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης (Accelerator), που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2026 και θα περιλαμβάνει mentoring, workshops, networking και συνεχή υποστήριξη.
Τέλος, οι φιναλίστ startups θα παρουσιάσουν τις τελικές τους προτάσεις σε μια ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία, όπου η κριτική επιτροπή θα αναδείξει τις τρεις νικήτριες ομάδες.

Τα οφέλη δεν σταματούν στον νικητή

Οι φιναλίστ αποκτούν άμεση πρόσβαση σε στελέχη της Alpha Bank που αναζητούν ενεργά καινοτόμες τεχνολογίες, ενώ ανεξάρτητα από την τελική κατάταξη, μπορούν να επιλεγούν για πιλοτικές εφαρμογές ή να διερευνήσουν μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας με την Τράπεζα,
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστική επιχειρηματική ανάπτυξη.

Το FinQuest προσφέρει στις συμμετέχουσες ομάδες μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε business stakeholders και decision makers της Alpha Bank.
Τέλος, οι ομάδες λαμβάνουν εξειδικευμένο feedback από έμπειρα στελέχη της Τράπεζας, διευρύνουν το δίκτυό τους στο τραπεζικό και fintech οικοσύστημα και εργάζονται πάνω σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες και σύγχρονα use cases.

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