Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Η μετοχή της Adidas σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία της, καθώς οι αυξημένες επενδύσεις στο μάρκετινγκ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου επιβάρυναν τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, τα οποία διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 574 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, έναντι της μέσης εκτίμησης της αγοράς που τοποθετούνταν στα 616 εκατ. ευρώ.

Η Adidas εξήγησε ότι οι πρόσθετες δαπάνες ύψους 212 εκατ. ευρώ, με σημαντικό τμήμα τους να αφορά προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες για το Μουντιάλ, άσκησαν πιέσεις στην κερδοφορία της.

Βουτιά έως 18% για τη μετοχή

Η μετοχή της Adidas υποχωρεί έως και 18% στις συναλλαγές της Φρανκφούρτης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή απώλεια από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Από την αρχή του έτους, η μετοχή βρίσκεται πλέον σε αρνητικό έδαφος, με απώλειες περίπου 10%.

Η υποχώρηση των κερδών αποδίδεται στη σημαντική αύξηση του κόστους, η οποία περιόρισε τα οφέλη από τις ισχυρές πωλήσεις και οδήγησε σε μια «απογοητευτική έλλειψη βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους», σύμφωνα με τους αναλυτές της Jefferies, με επικεφαλής τον Τζέιμς Γκρζίνιτς, σε σχετική ανάλυσή τους.