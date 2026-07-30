Στα κόκκινα οι ασιατικές αγορές με τον Kospi «πρωταγωνιστή»

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Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές, μετά τις βαριές απώλειες της Τετάρτης (29/7) στη Wall Street, την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά και την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύεται κατά 0,77%, ενώ ο Topix υποχωρεί κατά 0,44%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi χάνει γύρω στο 1,6%, επεκτείνοντας τις έντονες απώλειες της προηγούμενης ημέρας, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχωρεί κατά 1,91%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε πτώση 0,87%, ενώ οριακά κέρδη (0,02%) εμφανίζει ο Nifty της Ινδίας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς και στον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,7% σε ετήσια βάση, ενώ ο δομικός πληθωρισμός – εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών ενέργειας και τροφίμων – προβλέπεται να ανέλθει στο 3,3%.

Παράλληλα, αναμένεται και η πρώτη εκτίμηση για τον ρυθμό ανάπτυξης (ΑΕΠ) των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η έντονη εβδομάδα εταιρικών αποτελεσμάτων συνεχίζεται και σήμερα στις ΗΠΑ.

Πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης θα ανακοινώσει αποτελέσματα η Bristol-Myers Squibb, ενώ μετά το κλείσιμο της Wall Street θα ακολουθήσουν οι Amazon, Apple και Coinbase.