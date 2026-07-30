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Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου
Πολιτική
11:14 - 30 Ιουλ 2026

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Reporter.gr Newsroom
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Ομόφωνη ήταν η απόφαση των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής να εισηγηθούν την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της υπόθεσης του Qatargate.

Από τη μεριά του, στο υπόμνημα που κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή, ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις παράνομες ενέργειες που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, υπογραμμίζοντας πως ουδέποτε συμμετείχε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με την αποκαλούμενη υπόθεση Qatargate.

Παράλληλα, δηλώνει ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ιδιότητας προκειμένου να αποφύγει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Αντίθετα, επισημαίνει πως είναι πλήρως διαθέσιμος να παρουσιαστεί ενώπιον των βελγικών δικαστικών αρχών, να καταθέσει όσα γνωρίζει και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση, με στόχο, όπως αναφέρει, τη συμβολή του στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Από τη στιγμή που κατέστη σαφής η πραγματική διαδικαστική κατάσταση, δήλωσα χωρίς καμία επιφύλαξη ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ πλήρως με τη βελγική δικαιοσύνη. Έχω δηλώσει την πρόθεσή μου να προσέλθω αυτοβούλως ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, να εξεταστώ και να απαντήσω σε κάθε ερώτηση», αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του.

Ο πρώην επίτροπος της ΕΕ σημειώνει ακόμη ότι δεν επικαλείται την κοινοβουλευτική του ασυλία ως μέσο αποφυγής της έρευνας, ούτε ζητά οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση. Όπως αναφέρει, επιθυμεί να παρουσιάσει τα πραγματικά περιστατικά και τα επίσημα έγγραφα που τα τεκμηριώνουν, προκειμένου να αξιολογηθεί αποκλειστικά βάσει αυτών.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της άρσης της ασυλίας του, τονίζει ότι η βουλευτική ασυλία αποτελεί θεσμική δικλείδα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου και όχι προσωπική προστασία απέναντι στη Δικαιοσύνη. Για τον λόγο αυτό, όπως υπογραμμίζει, αφήνει στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής την απόφαση σχετικά με το αίτημα άρσης της ασυλίας του.

Σε ό,τι αφορά τη μη παρουσία του στην αρχική πρόσκληση των αρχών, ο κ. Αβραμόπουλος διευκρινίζει ότι αυτή δεν αποτέλεσε επιλογή αποφυγής ή άρνησης συνεργασίας, αλλά συνέπεια μιας νομικής εκτίμησης που είχε γίνει εκείνη την περίοδο.

«Εάν είχα ακολουθήσει τότε τη δική μου προτίμηση και είχα ανταποκριθεί στην πρόσκληση του 2025, είμαι πεπεισμένος ότι θα είχα δώσει εγκαίρως όλες τις εξηγήσεις και τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η τελική απόφαση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας, μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου, καθώς προηγείται η διακοπή για τις θερινές διακοπές.

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