Μυστήριο στην Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι τελευταίες ώρες της 38χρονης Βρετανίδας

Τις τελευταίες ώρες της ζωής της 38χρονης Βρετανίδας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αστυνομικοί, καθώς και να εντοπίσουν πρόσωπα που βρέθηκαν κοντά της πριν τον θάνατό της.

Η ταυτοποίηση της γυναίκας ολοκληρώθηκε μετά από ενημέρωση της Interpol, καθώς οι αμερικανικές αρχές έστειλαν σήμα στις ελληνικές. Έτσι, προέκυψε πως πρόκειται για μία Βρετανίδα – και ειδικότερα από τη Σκωτία – γεννημένη το 1988, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου. Σύμφωνα, δε, με τα τελευταία στοιχεία, διέμενε στο σπίτι φιλικού της προσώπου στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αρχές προσπαθούν πλέον να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες της κινήσεις. Η τελευταία φορά που επικοινώνησε με τον φίλο της που την φιλοξενούσε φέρεται να ήταν στις 15 Ιουλίου, δηλαδή 3 ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή στο εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Ευελπίδων.

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Ακόμη, η αστυνομία εξετάζει εάν η γυναίκα ταξίδεψε μόνη ή συνοδευόταν από κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά και ποιες επαφές είχε στην Αθήνα.

Το κινητό της, ακόμη και το πρωί της ημέρας που ταυτοποιήθηκε η σορό, συνέχιζε να εκπέμπει σήμα, στοιχείο που το Τμήμα Ανθρωποκτονιών θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της διαδρομής του τηλεφώνου και, ενδεχομένως, των προσώπων που το είχαν στην κατοχή τους μετά τον θάνατό της.

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