Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Στη σύλληψη τριών ατόμων σε Θεσσαλονίκη και Χανιά προχώρησε η αντιτρομοκρατική. Τα άτομα αυτά (δύο άνδρες και μία γυναίκα) θεωρούνται οι δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα και ο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν φέρονται να αποτελούσαν το επιχειρησιακό ζευγάρι, ενώ ο δεύτερος άνδρας φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Η γυναίκα, μετά την επίθεση, φέρεται να μετέβη στην Κρήτη, όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται αποκλειστικά στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και φέρεται μάλιστα να είχε ενεργή δράση. Η ίδια είναι από την Αθήνα, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να μετέβη στα Χανιά προκειμένου να κρυφτεί σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.

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Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.