Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις Νέστορα και Marfin: Η Πολιτεία απαντά στη βία με Δικαιοσύνη

Στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την υπόθεση της Marfin το 2010, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κρήτη, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς στις Μοίρες, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών αποτελεί ζήτημα προστασίας της Δημοκρατίας και απονομής δικαιοσύνης.

«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και στο τέλος πάντα νικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η απάντηση της Πολιτείας δεν είναι η εκδίκηση, αλλά η εφαρμογή των νόμων και η δικαίωση των θυμάτων.

Όπως τόνισε, «οι νίκες της Δημοκρατίας συνδέονται με την απόδοση δικαιοσύνης μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων», επισημαίνοντας ότι κανένα έγκλημα, ιδιαίτερα όταν αφορά αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, δεν μπορεί να μένει χωρίς συνέπειες.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρεί πως έχει το δικαίωμα να εκφοβίζει την κοινωνία ή να επιβάλλει τη βούλησή του μέσω βίας και παράνομων ενεργειών.

Αναφερόμενος στην επίθεση κατά της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε παλαιότερες υποθέσεις όπως αυτή της Marfin, σημείωσε ότι η Πολιτεία οφείλει να απαντά αποφασιστικά απέναντι σε όσους επιλέγουν τη βία και τη διάπραξη εγκλημάτων.

«Η Δημοκρατία μπορεί να δοκιμάζεται, όμως παραμένει ισχυρή και συνεχίζει να προστατεύει τους πολίτες της», ήταν το μήνυμα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.