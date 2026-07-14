Υπόθεση Νέστορα: Προφυλακίστηκαν δύο κατηγορούμενοι – Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής

Στη φυλακή οδηγούνται ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερα άτομα.

Μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 29χρονος όσο και η 26χρονη αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστήριξαν ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Φέρεται, μάλιστα, να έκαναν λόγο για «σκευωρία» από την πλευρά των αρχών, ενώ επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα της σιωπής κατά τη διαδικασία της απολογίας τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν επιχειρησιακό ζευγάρι, απολογήθηκαν μέσω υπομνημάτων, χωρίς να προχωρήσουν σε εκτενή προφορική τοποθέτηση ενώπιον της ανακριτικής αρχής.

Η δικογραφία αφορά τη φονική επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, όπου από τη φωτιά έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

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Αύριο η απολογία του 24χρονου

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου έλαβε ο 24χρονος, στο διαμέρισμα του οποίου φέρεται να βρήκαν καταφύγιο και να χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο ο 29χρονος και η 26χρονη.

Η απολογία του αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο στάδιο στην έρευνα των αρχών για τον ρόλο που φέρεται να είχε στην υπόθεση.

Παρουσία αλληλέγγυων στα δικαστήρια

Έξω από το δικαστικό μέγαρο συγκεντρώθηκαν άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους δύο κατηγορούμενους.

Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποφυγή εντάσεων και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.