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Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ
Ειδήσεις
12:00 - 14 Ιουλ 2026

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Reporter.gr Newsroom
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Ένας 28χρονος άνδρας και μία 27χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί το πρωί μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ στον Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο αφού ειδοποιήθηκαν από τον πατέρα του 28χρονου θύματος, καθώς επίσης και πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία διαπίστωσαν τον θάνατο των δύο ατόμων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εξετάσεων, ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

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