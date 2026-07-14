Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο αφού ειδοποιήθηκαν από τον πατέρα του 28χρονου θύματος, καθώς επίσης και πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία διαπίστωσαν τον θάνατο των δύο ατόμων.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εξετάσεων, ώστε να διαλευκανθούν οι συνθήκες του περιστατικού.
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