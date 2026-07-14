Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

Από τις 15 Ιουλίου, το Γιβραλτάρ γυρίζει σελίδα σε μια ιστορία που για περισσότερο από έναν αιώνα καθοριζόταν από συρματοπλέγματα, ελέγχους και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Η συμφωνία που διαπραγματεύτηκαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων μεταξύ του βρετανικού υπερπόντιου εδάφους και της Ισπανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών.

Για χιλιάδες εργαζόμενους, η αλλαγή αυτή σημαίνει το τέλος μιας καθημερινής ταλαιπωρίας. Περίπου 15.000 Ισπανοί περνούν κάθε μέρα τα σύνορα για να εργαστούν στο Γιβραλτάρ, αντιμετωπίζοντας συχνά πολύωρες ουρές κατά τις ώρες αιχμής. Η Σίλπι Τσοτράνι, που ζει στη Λα Λίνεα ντε λα Κονσεπσιόν και εργάζεται στο Γιβραλτάρ, χαρακτηρίζει το σύνορο «παράλογο», υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει φράχτης που χωρίζει ανθρώπους οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην ίδια ουσιαστικά περιοχή.

Η συμφωνία έρχεται να δώσει οριστική λύση σε μια από τις πιο σύνθετες εκκρεμότητες που δημιούργησε το Brexit. Το Γιβραλτάρ, όπου το 96% των κατοίκων είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής στην ΕΕ το 2016, θα ενταχθεί στην τελωνειακή ένωση και στη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν. Οι έλεγχοι για ταξιδιώτες που φτάνουν από χώρες εκτός Σένγκεν, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πραγματοποιούνται πλέον στο αεροδρόμιο και το λιμάνι του Γιβραλτάρ από κοινού από τις αρχές του Γιβραλτάρ και της Ισπανίας.

Η οικονομική σημασία της συμφωνίας θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλη. Παρά το γεγονός ότι το Γιβραλτάρ συγκαταλέγεται στις περιοχές με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στον κόσμο, η γειτονική Λα Λίνεα είναι μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ισπανίας, με την ανεργία να προσεγγίζει το 30%. Ο δήμαρχος της πόλης, Χουάν Φράνκο, επισημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο των εσόδων των τοπικών επιχειρήσεων προέρχεται από πελάτες του Γιβραλτάρ, εκτιμώντας πως η κατάργηση των συνοριακών εμποδίων θα ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία.

Ο πρωθυπουργός του Γιβραλτάρ, Φάμπιαν Πικάρδο, κάνει λόγο για μια «νέα αυγή» στις σχέσεις με την Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει ομαλή διακίνηση ανθρώπων και προϊόντων, αυξάνοντας την τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.

Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα συνοδεύεται και από υποχρεώσεις. Τα προϊόντα που διακινούνται στο Γιβραλτάρ θα πρέπει πλέον να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ενώ εισάγεται νέος φόρος συναλλαγών, που θα αντικαταστήσει τους εισαγωγικούς δασμούς και θα κυμαίνεται από 15% έως 17%. Επιχειρηματίες εκφράζουν ανησυχία για το αυξημένο διοικητικό κόστος και τη γραφειοκρατία, αναγνωρίζουν όμως ότι τα συνολικά οφέλη της συμφωνίας υπερτερούν.

Για μια περιοχή που γνώρισε ακόμη και τον πολυετή αποκλεισμό που επέβαλε η Ισπανία την περίοδο της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο, η κατεδάφιση του συνοριακού φράχτη αποτελεί ένα ισχυρό συμβολικό τέλος σε δεκαετίες διαχωρισμού και την αρχή μιας νέας εποχής συνεργασίας.