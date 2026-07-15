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Ελληνικό Μετρό: Προσωρινό «φρένο» στη Γραμμή 4 λόγω γεωλογικών συνθηκών – Ασφαλή τα κτίρια
Ειδήσεις
19:23 - 15 Ιουλ 2026

Ελληνικό Μετρό: Προσωρινό «φρένο» στη Γραμμή 4 λόγω γεωλογικών συνθηκών – Ασφαλή τα κτίρια

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό πραγματοποιείται με αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, ενώ η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του μετροπόντικα TBM Νίκη από τις 8 Μαΐου 2026 οφείλεται σε μη αναμενόμενες συνθήκες στο ιδιαίτερα ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση ελήφθη μετά την καταγραφή μετακινήσεων μεγαλύτερων από τις προβλεπόμενες στη μελέτη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες στα κτίρια της περιοχής και έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι.

Η Ελληνικό Μετρό επισημαίνει ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ζήτημα στατικής επάρκειας ή πρόβλημα στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων, διαβεβαιώνοντας για την ασφάλεια τους τους κατοίκους της Κυψέλης, ενώ η συνεχής παρακολούθηση δεν δείχνει περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djz95rehcbbd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναλυτικά, από την Ελληνικό Μετρό Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Κατά τη διάνοιξη εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

  • συνεχή, 24ωρη ενόργανη παρακολούθηση των υπερκείμενων κατασκευών που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της διέλευσης του TBM,
  • προκαθορισμένο σχέδιο ενεργειών, το οποίο ενεργοποιείται προληπτικά όταν οι καταγραφόμενες μετακινήσεις προσεγγίζουν τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού.

Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του Αναδόχου έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό προς τον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επανεκκινήσουν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκσκαφή σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η Ελληνικό Μετρό διαθέτει υπερτριακονταετή εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον και στο έργο Κατασκευής της Γραμμής 4, έχει υιοθετήσει την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία κατασκευής μετρό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε θέση να διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη και απολύτως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής λειτουργίας της».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 19:24
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