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ΝΔ: Επίθεση στα γραφεία της στην Κυψέλη – «Δεν θα μας φοβίσουν»
Πολιτική
17:43 - 27 Σεπ 2026

ΝΔ: Επίθεση στα γραφεία της στην Κυψέλη – «Δεν θα μας φοβίσουν»

Reporter.gr Newsroom
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Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, όπου οι δράστες έσπασαν τζάμια και πέταξαν μπογιές στην πρόσοψη του κτιρίου. Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε την επίθεση και κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν πρόκειται να ανακόψουν την ελεύθερη έκφραση των θέσεών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ αναφέρει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και αναμένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο.

Στεκόμαστε δίπλα στα μέλη και τα στελέχη μας που καθημερινά, με την παρουσία και τη δουλειά τους, κρατούν ζωντανή τη Νέα Δημοκρατία στις γειτονιές της Αθήνας.

Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε, γελιούνται. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».

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