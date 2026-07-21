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Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες
Ειδήσεις
08:54 - 21 Ιουλ 2026

Συναγερμός στην Ακρόπολη - Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε τουρίστες

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός προκλήθηκε νωρίς το πρωί σήμερα (21/7) στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, ύστερα από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε περαστικούς.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 08:00, όταν μια διερχόμενη γυναίκα ειδοποίησε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για την παρουσία του άνδρα στην περιοχή. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Κατά την επέμβασή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί χωρίς πρόκληση σε ζευγάρι αλλοδαπών τουριστών, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο άνδρας φέρει σοβαρό τραύμα στο πόδι, ενώ η γυναίκα έχει τραυματιστεί στο χέρι.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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