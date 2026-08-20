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«Φρέναραν» οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο - Ανθεκτικό το εξάμηνο
Οικονομία
11:29 - 20 Αυγ 2026

«Φρέναραν» οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο - Ανθεκτικό το εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Οριακή ήταν η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, γεγονός που φανερώνει τις πιέσεις που ασκεί στον τουρισμό η γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ακρίβεια που αυτή προκαλεί. Σε επίπεδο εξαμήνου, πάντως, η πορεία των εσόδων είναι ακόμα άκρως θετική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 1,2%.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν οριακά τον Ιούνιο σε 3,476 δισ. ευρώ από 3,435 δισ. ευρώ το 2025, ενώ σε επίπεδο εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 8,796 δισ. έναντι 7,664 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΤτΕ για το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών:

Τον Ιούνιο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2025, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ τα ισοζύγια υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκαν.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από τη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου αγαθών και δευτερευόντως του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Ιούνιο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 602,8 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 27,5% (14,5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,3% (1,9% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 22,3% (15,0% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 5,4% (3,7% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή μείωση, λόγω της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 1,2%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και, σε μικρότερο βαθμό, τον υπερδιπλασιασμό των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών τόσο στον τομέα της γενικής κυβέρνησης όσο και στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 1,0 δισεκ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,5 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,1% (5,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,5% (-0,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 7,9% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4,1% (3,6% και 2,9% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επιδείνωση κυρίως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 15,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 14,8%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αντανακλώντας κυρίως τον περιορισμό περίπου κατά το ήμισυ των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, η οποία αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιούνιο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου κεφαλαίων κατέγραψε μικρή αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 22,9 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την μικρή αύξηση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων συρρικνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιούνιο του 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε κατά το ήμισυ σχεδόν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 625,7 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,2 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιούνιο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 220,2 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 778,1 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 207,8 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση κατά 157,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 3,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της ανόδου κατά 704,1 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 534,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση κατά 487,6 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων προέρχεται κυρίως από τη μείωση κατά 7,1 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους από μη κατοίκους (περιλαμβάνεται η πρόωρη αποπληρωμή δανείων του μηχανισμού Greek Loan Facility – GLF), η οποία αντισταθμίστηκε, ως ένα βαθμό, από την άνοδο κατά 3,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και δευτερευόντως από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 534,0 εκατ. ευρώ).

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 6,9 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση κατά 3,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 9,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 2,9 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους και στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,4 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από την υποχώρηση κατά 658,5 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η άνοδος των υποχρεώσεων των κατοίκων συνδέεται κυρίως με την αύξηση κατά 8,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,4 δισεκ. ευρώ) που αντισταθμίστηκαν, στο μεγαλύτερο βαθμό, από την υποχώρηση κατά 9,1 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Στο τέλος Ιουνίου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 19,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,3 δισεκ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου του 2025.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2026 - 11:50
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