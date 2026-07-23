ΔΥΠΑ: Στις αρχές Αυγούστου ξεκινά νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών

Από τις αρχές Αυγούστου θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τους φορείς για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης που απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, σε συνέντευξή της στο ΕΡΤNews, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για 1.000 νέες θέσεις εργασίας πτυχιούχων, ενώ συνεχίζονται και οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ.

Η κ. Χορμόβα χαρακτήρισε το πρόγραμμα για τους ανέργους άνω των 55 ετών ως μια παρέμβαση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Όπως ανέφερε, στόχος είναι αφενός να δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούμενους να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ασφαλιστικά ένσημα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αφετέρου να ενισχυθούν δήμοι, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το πρόγραμμα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ηλικιακών διακρίσεων στην αγορά εργασίας, δίνοντας σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην απασχόληση.

Πώς θα γίνει η επιλογή των ωφελουμένων

Σύμφωνα με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ, οι φορείς θα δηλώσουν τις ανάγκες τους στις αρχές Αυγούστου. Ακολούθως, οι εργασιακοί σύμβουλοι της Υπηρεσίας θα προτείνουν υποψηφίους από το μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων, ενώ η τελική απόφαση για την πρόσληψη θα λαμβάνεται από τον εκάστοτε φορέα.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 24 μήνες, με δυνατότητα υλοποίησης σε δύο διαδοχικές περιόδους των 12 μηνών (12+12), ενώ οι εργαζόμενοι θα διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Η ΔΥΠΑ θα επιδοτεί τους φορείς για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους των προσλαμβανόμενων.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους, με βασικό κριτήριο τη διάρκεια της ανεργίας. Ωστόσο, εφόσον σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν αρκετοί δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας για να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις, θα μπορούν να επιλεγούν και άνεργοι με μικρότερο χρονικό διάστημα εγγεγραμμένης ανεργίας.

Όπως ανέφερε η κ. Χορμόβα, επιδίωξη της ΔΥΠΑ είναι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε οι προσλήψεις να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που καταγράφεται τόσο από τους φορείς όσο και από τους ανέργους.

Νέο πρόγραμμα για 1.000 πτυχιούχους έως 54 ετών

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ακόμη ότι ανοίγει άμεσα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόγραμμα 1.000 θέσεων εργασίας, το οποίο αφορά εγγεγραμμένους ανέργους πτυχιούχους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ηλικίας έως 54 ετών, ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη με το πρόγραμμα για τους άνω των 55 ετών.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω μοριοδότησης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια της ανεργίας, την επαγγελματική εμπειρία, τα ακαδημαϊκά προσόντα και πρόσθετα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, ενώ προβλέπεται και διαδικασία συνέντευξης.

Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται στα 1.250 ευρώ για τους αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η κ. Χορμόβα διευκρίνισε ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ανέργους, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω των σχετικών ανακοινώσεων και να επιλέγουν τις διαθέσιμες θέσεις που ανταποκρίνονται στα προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους.

ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ: Υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας

Αναφερόμενη στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, η διοικήτρια υποστήριξε ότι αποτελούν μια αξιόπιστη επιλογή επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας.

Οι σχολές απευθύνονται σε νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών, με ελάχιστη προϋπόθεση το απολυτήριο Γυμνασίου, και λειτουργούν σε 50 εκπαιδευτικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Προσφέρουν 37 ειδικότητες, που καλύπτουν τόσο παραδοσιακά τεχνικά επαγγέλματα, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και τεχνικοί αυτοκινήτων, όσο και σύγχρονες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων τεχνικοί αεροναυπηγικής, ναυπηγείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και επαγγέλματα στους τομείς της υγείας, της κομμωτικής και της αισθητικής.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο των ΕΠΑΣ συνδυάζει αμειβόμενη μαθητεία με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε επιχειρήσεις κατά τις πρωινές ώρες και θεωρητική εκπαίδευση στις σχολές το απόγευμα.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στη νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με την οποία τα ένσημα που αποκτούν οι μαθητευόμενοι κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους θα αναγνωρίζονται ως επαγγελματική προϋπηρεσία για την έκδοση της πρώτης επαγγελματικής άδειας, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μετά την αποφοίτησή τους.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της, η κ. Χορμόβα τόνισε ότι περισσότερο από το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ εργάζονται στην ειδικότητα στην οποία εκπαιδεύτηκαν, με τις αποδοχές τους να βελτιώνονται σταδιακά, γεγονός που, όπως υπογράμμισε, αποδεικνύει τη στενή σύνδεση των σχολών με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

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