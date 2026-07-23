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CNBC: Η UniCredit φουλάρει για την Commerzbank – Στόχος να κλειδώσει το deal εντός του έτους
Επιχειρήσεις
13:34 - 23 Ιουλ 2026

CNBC: Η UniCredit φουλάρει για την Commerzbank – Στόχος να κλειδώσει το deal εντός του έτους

Reporter.gr Newsroom
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Η ιταλική UniCredit στοχεύει να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, όπως δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Αντρέα Ορτσέλ.

Μιλώντας στο CNBC, ο Ορτσέλ ανέφερε ότι η UniCredit είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τη σημερινή της θέση στη γερμανική τράπεζα, καθώς το ποσοστό συμμετοχής της έχει πλέον αυξηθεί στο 48%, φέρνοντάς την ένα βήμα πριν από την απόκτηση του ελέγχου.

Ο επικεφαλής της UniCredit υπογράμμισε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετική πορεία, έχοντας αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους, μετά τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της τόσο για το δεύτερο τρίμηνο όσο και για το πρώτο εξάμηνο.

Έλεγχος πιθανότατα στο τέταρτο τρίμηνο

Ερωτηθείς για το πότε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η εξαγορά της Commerzbank, ο Ορτσέλ εξήγησε ότι απομένουν ορισμένες εγκρίσεις από τις εποπτικές και τις αντιμονοπωλιακές αρχές.

«Όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο και τις εγκρίσεις ανταγωνισμού, που θα μας επιτρέψουν να αποκτήσουμε τις μετοχές που έχουν προσφερθεί και να ασκήσουμε τον έλεγχο, εκτιμούμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί το τέταρτο τρίμηνο, ίσως και λίγο αργότερα. Εκείνη θα είναι η στιγμή που θα προχωρήσουμε», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η UniCredit δεν σκοπεύει να περιμένει την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Commerzbank τον Μάιο.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι δύο τράπεζες εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά ως οργανισμοί και πως απαιτείται περαιτέρω ευθυγράμμιση πριν από οποιαδήποτε πλήρη συγχώνευση.

Πτώση των μετοχών μετά τις δηλώσεις

Μετά τις δηλώσεις του Ορτσέλ, η μετοχή της UniCredit υποχωρούσε κατά 2,3% στις πρωινές συναλλαγές, ενώ η μετοχή της Commerzbank κατέγραφε απώλειες 0,7%.

Από την πλευρά της, η Commerzbank επανέλαβε ότι η στάση της δεν έχει αλλάξει.

«Μόνο μια εποικοδομητική προσέγγιση μπορεί να δημιουργήσει αξία για όλους τους εμπλεκόμενους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η μάχη για την Commerzbank

Η προσπάθεια της UniCredit να αποκτήσει την Commerzbank αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τραπεζικές εξελίξεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Η ιταλική τράπεζα απέκτησε αρχικά ποσοστό 9% το 2024, το οποίο αύξησε σε περίπου 30% τον Μάρτιο, ενισχύοντας τα σενάρια για πλήρη εξαγορά. Η προοπτική αυτή, ωστόσο, έχει συναντήσει έντονη αντίδραση από τη διοίκηση της Commerzbank.

Την Πέμπτη, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών εμφανίστηκε πιο διαλλακτικό, δηλώνοντας ότι πλέον «εναπόκειται στις δύο τράπεζες να συζητήσουν μεταξύ τους».

Παρότι το Βερολίνο εξακολουθεί να επικρίνει την «επιθετική προσέγγιση» της UniCredit, η τοποθέτηση αυτή θεωρείται αλλαγή στάσης σε σχέση με την προηγούμενη ξεκάθαρη αντίθεσή του στη συμφωνία. Υπενθυμίζεται ότι το γερμανικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει ποσοστό 12% στην Commerzbank.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Commerzbank και επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων, Σάσα Ούμπελ, κάλεσε όλες τις πλευρές «να συμπεριφερθούν σαν ενήλικες».

Αναβαθμισμένοι στόχοι κερδοφορίας

Στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η UniCredit ανέφερε ότι η επένδυσή της στην Commerzbank έχει πλέον εξελιχθεί από μια «ελκυστική χρηματοοικονομική επένδυση» σε μια «στρατηγική συναλλαγή με σημαντική βιομηχανική αξία και προοπτικές δημιουργίας υπεραξίας».

Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 2,9 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, μειωμένα κατά 13% σε ετήσια βάση. Εξαιρουμένων όμως των έκτακτων εξόδων αντιστάθμισης κινδύνου και των δαπανών χρηματοδότησης που σχετίζονται με την αύξηση της συμμετοχής στην Commerzbank, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η UniCredit αναβάθμισε τον στόχο της για τα καθαρά κέρδη του 2026, εκτιμώντας πλέον ότι θα ξεπεράσουν τα 11 δισ. ευρώ.

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