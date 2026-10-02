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Κρήτη: «Βιβλικές» ποσότητες βροχής – Έως και 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα
Ειδήσεις
12:37 - 02 Οκτ 2026

Κρήτη: «Βιβλικές» ποσότητες βροχής – Έως και 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Reporter.gr Newsroom

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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με το νησί να μετρά τις πληγές του από τα ακραία φαινόμενα και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για νέο γύρο ισχυρών βροχοπτώσεων τις επόμενες ώρες. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής κυρίως στις βόρειες περιοχές του νησιού, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 300 κλήσεις για προβλήματα που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί εκ νέου από το απόγευμα της Παρασκευής (2/10), με τα φαινόμενα να ενισχύονται αρχικά στα Χανιά και το Ρέθυμνο και στη συνέχεια να επεκτείνονται προς τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης.

Το βασικό πρόβλημα είναι πλέον ο κορεσμός του εδάφους. Με τις ποσότητες νερού που έχουν ήδη πέσει, το έδαφος δυσκολεύεται να απορροφήσει νέα βροχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις ποταμών και χειμάρρων, αλλά και κατολισθήσεις.

Πρωτοφανείς ποσότητες νερού

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής (2/10), οι βροχοπτώσεις είχαν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στα νότια των Χανίων καταγράφηκαν περίπου 100-150 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ενώ αντίστοιχες ποσότητες σημειώθηκαν και σε περιοχές του Ηρακλείου. Σε άλλες περιοχές του νομού οι ποσότητες έφτασαν τους 50-100 τόνους ανά στρέμμα.

Οι ποσότητες που έχουν πέσει μέσα στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου είναι ήδη πολλαπλάσιες από εκείνες που καταγράφονται συνήθως για ολόκληρο τον μήνα. Για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τοπικά να καταγραφούν έως και 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι τα ποτάμια και τα ρέματα έχουν ήδη δεχθεί μεγάλους όγκους νερού και τα περιθώρια απορροής περιορίζονται σημαντικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlu19l7ax94x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Δρόμοι έγιναν ποτάμια – Κατολισθήσεις και προβλήματα

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους, ιδιαίτερα σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Έξι επαρχιακοί δρόμοι στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου έκλεισαν, ενώ έχουν καταγραφεί και αρκετές κατολισθήσεις.

Στα Χανιά, μέχρι στιγμής, δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ στο Ρέθυμνο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Μορώνης, κοντά στη Σούδα, όπου η στάθμη του ποταμού έχει ανέβει σημαντικά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει σημειωθεί υπερχείλιση. Η περιοχή θεωρείται ευάλωτη σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Καταστροφές και μια ανθρώπινη απώλεια

Σε αρκετές περιοχές του νησιού οι κάτοικοι μετρούν τις ζημιές, με λάσπες να έχουν καλύψει δρόμους και χωριά και σημαντικές καταστροφές να έχουν καταγραφεί σε υποδομές και περιουσίες.

Στο Ρέθυμνο, ένας 81χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του, ενώ ο Δήμος Μυλοποτάμου τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Για προληπτικούς λόγους, σήμερα παραμένουν κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Μυλοποτάμου, καθώς και στον Δήμο Αμαρίου.

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Στο επίκεντρο οι καθαρισμοί ρεμάτων

Τα ακραία φαινόμενα επαναφέρουν στο προσκήνιο και το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του νησιού, με ιδιαίτερη αναφορά να γίνεται στους καθαρισμούς ποταμών και ρεμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η Περιφέρεια Κρήτης είχε καταθέσει από τον περασμένο Μάρτιο τα απαραίτητα έγγραφα για τις εργολαβίες καθαρισμού επικίνδυνων τμημάτων. Ωστόσο, οι απαιτούμενες εγκρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είχαν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα οι προγραμματισμένες εργασίες να μην έχουν προχωρήσει.

Οι εργασίες αφορούν την απομάκρυνση καλαμιών, φερτών υλικών και άλλων συσσωρευμένων υλικών από τις κοίτες ποταμών και ρεμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων.

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Ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη θαλάσσια περιοχή, καθώς στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί άνεμοι, που κατά τόπους φτάνουν τα 8 έως και 10 μποφόρ.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναμένεται να επικαιροποιείται συνεχώς, καθώς η εξέλιξη της κακοκαιρίας παραμένει δυναμική.

Η εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από την Κυριακή, ωστόσο μέχρι τότε οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το ήδη κορεσμένο έδαφος καθιστά την Κρήτη ιδιαίτερα ευάλωτη σε νέα ισχυρά φαινόμενα.

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