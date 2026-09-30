Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, προβλέπονται τα εξής:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α) Στην Κρήτη, με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, από τις βραδινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται κατά διαστήματα να επιμείνουν έως και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

β) Στην Εύβοια, τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και αναμένεται να διαρκέσουν έως τις απογευματινές ώρες. Για την περιοχή έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

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2. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Παράλληλα, σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και αύριο Πέμπτη 1 Οκτωβρίου θα επικρατήσουν στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 8 έως 9 μποφόρ.

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