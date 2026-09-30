Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ειδικότερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, προβλέπονται τα εξής:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:
α) Στην Κρήτη, με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, από τις βραδινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, καθώς και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται κατά διαστήματα να επιμείνουν έως και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.
β) Στην Εύβοια, τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και αναμένεται να διαρκέσουν έως τις απογευματινές ώρες. Για την περιοχή έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dlsd8cqvahuh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
2. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Παράλληλα, σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και αύριο Πέμπτη 1 Οκτωβρίου θα επικρατήσουν στο Αιγαίο τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 8 έως 9 μποφόρ.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dlsdoiporhoh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}