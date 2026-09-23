Χούθι: Απειλούν τις ΗΠΑ με πλήγματα αν στηρίξουν στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία

Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυναν οι Χούθι της Υεμένης, δηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να θέσουν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, εάν η Ουάσινγκτον αποφασίσει να στηρίξει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία ή να επιχειρήσει στρατιωτική επέμβαση στο στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε από τον Άμπεντ Μοχάμεντ αλ-Θάορ, στρατιωτικό σύμβουλο του αρμόδιου για την άμυνα υπουργού στην αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση των Χούθι, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες τολμήσουν να στηρίξουν τη Σαουδική Αραβία με αεροπορικά πλήγματα ή αεροπορική υποστήριξη, θα θεωρήσουμε όλα τα αμερικανικά συμφέροντα γύρω μας στόχους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος χαρακτήρισε παράλληλα «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε αντίδραση των Χούθι.

Στο επίκεντρο το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν και συνδέει εμπορικά τη Μεσόγειο και την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η στρατηγική σημασία του έχει αυξηθεί περαιτέρω εν μέσω της ευρύτερης περιφερειακής κρίσης και των προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Οι Χούθι έχουν ενισχύσει τις τελευταίες εβδομάδες την παρουσία και τον έλεγχό τους σε περιοχές της δυτικής ακτής της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων σημείων κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και των ενεργειακών ροών στην περιοχή.

Η νέα κλιμάκωση στην Υεμένη

Η Υεμένη έχει εισέλθει εκ νέου σε περίοδο έντονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης, έπειτα από χρόνια σχετικής αποκλιμάκωσης. Οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει σημαντική προέλαση κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία επιχειρούν να ανακόψουν την προέλασή τους.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, οι Χούθι έχουν καταλάβει στρατηγικές θέσεις, μεταξύ άλλων στην περιοχή της Μόκα, ενισχύοντας την παρουσία τους κοντά σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς. Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων έχει οδηγήσει σε νέες επιθέσεις και εκτοπισμούς, ενώ οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις στην ήδη δοκιμαζόμενη Υεμένη επιδεινώνονται.

Η Σαουδική Αραβία ζητά μεγαλύτερη στήριξη

Η προειδοποίηση των Χούθι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις από την κατάσταση στη νότια γειτονική της χώρα.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών στόχων και έχουν απειλήσει τις εμπορικές και ενεργειακές ροές της χώρας. Το Ριάντ έχει ζητήσει μεγαλύτερη υποστήριξη από τους συμμάχους του, ενώ η Ουάσινγκτον έχει μέχρι στιγμής εμφανιστεί επιφυλακτική ως προς την άμεση στρατιωτική εμπλοκή της στην Υεμένη.

Παράλληλα, η Βρετανία έχει συμφωνήσει να προσφέρει περιορισμένη στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων μέσω εναέριου ανεφοδιασμού σαουδαραβικών αεροσκαφών για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι Χούθι και η σχέση με το Ιράν

Οι Χούθι υποστηρίζονται από το Ιράν, ωστόσο ο αλ-Θάορ υποστήριξε ότι η οργάνωση λαμβάνει ανεξάρτητα τις αποφάσεις της και δεν λαμβάνει εντολές από την Τεχεράνη.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, σύμφωνα με τοπικές και διεθνείς αναφορές, ανέφερε ότι το Ιράν αποτελεί «φιλική, σύμμαχο και αδελφή χώρα», αλλά υποστήριξε ότι οι Χούθι είναι ανεξάρτητοι στις αποφάσεις και στην άσκηση της κυριαρχίας τους.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η σύγκρουση στην Υεμένη συνδέεται πλέον άμεσα με την ευρύτερη αντιπαράθεση στην περιοχή, ενώ η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών της Ερυθράς Θάλασσας και του Περσικού Κόλπου έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα για τις διεθνείς εμπορικές και ενεργειακές ροές.

Κρίσιμος ο ρόλος του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Η ενίσχυση της παρουσίας των Χούθι γύρω από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ αυξάνει την πίεση στη Σαουδική Αραβία και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα νέο δίλημμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουάσινγκτον καλείται να σταθμίσει την υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία έναντι του κινδύνου μιας ευρύτερης στρατιωτικής εμπλοκής στην Υεμένη. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε αμερικανική επιχείρηση για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα μπορούσε, σύμφωνα με την προειδοποίηση των Χούθι, να οδηγήσει σε άμεση αντιπαράθεση με την οργάνωση.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ εξελίσσεται σε ένα ακόμη κρίσιμο σημείο της περιφερειακής κρίσης, με τις εξελίξεις στην Υεμένη να συνδέονται πλέον στενά με την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, τις σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας και τη γενικότερη αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή.