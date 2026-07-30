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ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι
Ειδήσεις
12:40 - 30 Ιουλ 2026

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

Reporter.gr Newsroom
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Ενημερωτική επίσκεψη στο εργοτάξιο του Voria, του σύγχρονου συγκροτήματος φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και καζίνο που αναπτύσσεται σε έκταση 55 στρεμμάτων στο Μαρούσι, πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) υπό τον Πρόεδρό της κ Αντώνη Βαρθολομαίο, την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Τα Μέλη του ΔΣ και οι ανώτεροι διευθυντές της ΕΕΕΠ ξεναγήθηκαν στον χώρο του εργοταξίου και των εγκαταστάσεων από στελέχη της North Star Entertainment και της Regency Entertainment. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς και για τις τεχνικές και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές του νέου έργου στα βόρεια προάστεια των Αθηνών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, κατά την οποία εξετάστηκαν σημαντικά ζητήματα που άπτονται της εποπτείας και της λειτουργίας του καζίνο και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χωροθέτηση των παιγνίων εντός του πολυδιάστατου συγκροτήματος φιλοξενίας και ψυχαγωγίας.

Η ΕΕΕΠ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου, ασκώντας τον εποπτικό της ρόλο με συνέπεια και προσήλωση στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό και συμβατικό πλαίσιο. Η υλοποίηση της επένδυσης με όρους νομιμότητας και διαφάνειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωσή της και τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για την εθνική οικονομία και την τοπική κοινωνία.

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