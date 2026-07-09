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Σχεδόν οι μισοί ενήλικοι παίζουν τυχερά παιχνίδια – Στο 10,6% η διείσδυση της παράνομης αγοράς
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08:37 - 09 Ιουλ 2026

Σχεδόν οι μισοί ενήλικοι παίζουν τυχερά παιχνίδια – Στο 10,6% η διείσδυση της παράνομης αγοράς

Γιώργος Αλεξάκης
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Η συμμετοχή των Ελλήνων στα τυχερά παιχνίδια παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, την ώρα που η παράνομη αγορά εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα, παρά το ρυθμιστικό πλαίσιο και τους εντατικούς ελέγχους. Δύο νέες έρευνες της Pulse και της Kapa Research, που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και παρουσοάστηκαν με αφορμή ενημερωτική εκδήλωση της Επιτροπής, το μεσημέρι της Τετάρτης 8/7, αποτυπώνουν τις τάσεις της αγοράς, τα χαρακτηριστικά των παικτών και τους παράγοντες που εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη δραστηριότητα των μη αδειοδοτημένων παρόχων.

Στο 45,5% η συμμετοχή στα τυχερά παίγνια

Σύμφωνα με την έρευνα της Pulse, το 45,5% του ενήλικου πληθυσμού συμμετείχε σε κάποιο τυχερό παίγνιο κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη διείσδυση του κλάδου στην ελληνική αγορά.

Η συμμετοχή είναι υψηλότερη στους άνδρες, με ποσοστό 51%, ενώ υποχωρεί όσο αυξάνεται η ηλικία. Κύριο κίνητρο παραμένει η προσδοκία οικονομικού οφέλους, καθώς το 51% των παικτών δηλώνει ότι συμμετέχει με στόχο το χρηματικό κέρδος, έναντι 23% που αναφέρει ως βασικό λόγο τη διασκέδαση.

Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι οι άγαμοι εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής συγκριτικά με όσους βρίσκονται σε μόνιμη σχέση ή είναι έγγαμοι.

Στο διαδικτυακό παιχνίδι, οι περισσότεροι παίκτες διατηρούν λογαριασμούς σε δύο ή τρεις αδειοδοτημένους παρόχους, με τους νεότερους ηλικιακά και όσους διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο να εμφανίζουν μεγαλύτερη δραστηριότητα.

Ένας στους δέκα στρέφεται σε μη αδειοδοτημένους παρόχους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας της Kapa Research για την παράνομη αγορά.

Το 10,6% των ενηλίκων δηλώνει ότι συμμετείχε το τελευταίο διάστημα σε τυχερά παιχνίδια μέσω μη αδειοδοτημένων παρόχων, στοιχείο που αναδεικνύει ότι η παράνομη δραστηριότητα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό τμήμα της συνολικής αγοράς.

Το 67,2% όσων επιλέγουν παράνομες πλατφόρμες είναι άνδρες, ενώ ένας στους τρεις ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγαλύτερη διείσδυση του φαινομένου στις νεότερες ηλικίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις διατηρούν την ελκυστικότητα της παράνομης αγοράς

Η έρευνα αναδεικνύει τους παράγοντες που ενισχύουν την επιλογή μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών.

Στα παράνομα διαδικτυακά παίγνια, το 32,5% των συμμετεχόντων επικαλείται ως βασικό κίνητρο τις υψηλότερες αποδόσεις, ενώ το 27,6% επιλέγει τις συγκεκριμένες πλατφόρμες λόγω της ανωνυμίας που προσφέρουν.

Στα παράνομα επίγεια παίγνια, καθοριστικός παράγοντας είναι η εύκολη πρόσβαση, την οποία αναφέρει το 23,6% των παικτών.

Προσωπικές συστάσεις και ψηφιακά κανάλια τροφοδοτούν την παράνομη δραστηριότητα

Η διάδοση των παράνομων υπηρεσιών εξακολουθεί να βασίζεται κυρίως στη σύσταση από φίλους και γνωστούς. Το 64,3% όσων χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές πλατφόρμες δηλώνει ότι ενημερώθηκε μέσω του προσωπικού του κύκλου, ενώ στα παράνομα επίγεια παίγνια το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 85,6%.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το ψηφιακό περιβάλλον, καθώς το 40,9% αναφέρει ότι ενημερώνεται μέσω προωθητικών μηνυμάτων και το 34,2% μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων, στοιχείο που ενισχύει την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στην online αγορά.

Στρατηγικός σχεδιασμός με βάση τα νέα δεδομένα

Σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, τα ευρήματα των δύο ερευνών θα αποτελέσουν εργαλείο για τον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων της Επιτροπής, τόσο στον τομέα της προστασίας των παικτών όσο και στην ενίσχυση των δράσεων κατά της παράνομης αγοράς, η οποία εξακολουθεί να στερεί έσοδα από τη νόμιμη αγορά και το Δημόσιο, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στον κλάδο.

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