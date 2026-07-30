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Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:11 - 30 Ιουλ 2026

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

Γιώργος Αλεξάκης
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Θετική αναπτυξιακή πορεία κατέγραψαν το 2025 η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (ΕΥΣ) και ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση του κύκλου εργασιών, η ενίσχυση των επενδύσεων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων επιβεβαιώνουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σχετική ενημέρωση, τη σταθερή ανοδική πορεία της εταιρείας, που πλέον κυριαρχεί στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σε αριθμούς

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, που περιλαμβάνει τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ και THE MART, ανήλθε στα 6,13 δισ. ευρώ, έναντι 5,56 δισ. ευρώ το 2024.

Η συνολική μισθοδοσία διαμορφώθηκε στα 902 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 255 εκατ. ευρώ αφορούσαν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ενώ οι επενδύσεις έφτασαν τα 228 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 99,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 1,6% του κύκλου εργασιών.

Παράλληλα, το δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε στο τέλος του 2025 συνολικά 542 καταστήματα, έναντι 539 το προηγούμενο έτος. Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών αυξήθηκε στις 776.000, από 712.000 το 2024, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό ενισχύθηκε σε 42.415 εργαζομένους, από 39.835 έναν χρόνο νωρίτερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Αύξηση σε όλα τα βασικά μεγέθη

Επίσης, η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ κατέγραψε κύκλο εργασιών 5,1 δισ. ευρώ, έναντι 4,65 δισ. ευρώ το 2024.

Η μισθοδοσία ανήλθε στα 768 εκατ. ευρώ, με τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης να διαμορφώνονται στα 220 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις έφτασαν τα 192,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 95,9 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 1,9% του κύκλου εργασιών.

Το δίκτυο της εταιρείας αριθμούσε 460 καταστήματα, έναντι 457 το 2024, εξυπηρετώντας κατά μέσο όρο 683.000 πελάτες ημερησίως, έναντι 638.000 την προηγούμενη χρονιά. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η εταιρεία απασχολούσε 35.965 εργαζομένους, έναντι 33.957 το 2024.

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

Το 2025 η εταιρεία δημιούργησε περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα υλοποίησε πρωτοβουλίες συνολικού ύψους 38,7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των εργαζομένων της.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 προχώρησε σε νέες μισθολογικές παρεμβάσεις για 30.000 εργαζομένους, συνολικού ύψους άνω των 22,2 εκατ. ευρώ. Από την 1η Απριλίου 2026 ο βασικός μισθός διαμορφώθηκε στα 1.000 ευρώ για άγαμους και στα 1.060 ευρώ για έγγαμους εργαζομένους, ενώ με τη συμπλήρωση διετίας αυξάνεται στα 1.050 ευρώ και 1.110 ευρώ αντίστοιχα.

Επενδύσεις και ανάπτυξη

Παράλληλα. το επενδυτικό πρόγραμμα του 2025 επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, με τη λειτουργία τριών νέων σημείων πώλησης σε Πάτμο, Κρανίδι και Παραλίμνιο Ιωαννίνων.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές logistics, με τη δημιουργία νέου Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ. στη Φούσα Ασπροπύργου, καθώς και νέου Κέντρου Διανομής Παραγγελιών eMarket στα Σπάτα. Σημαντικοί πόροι διατέθηκαν επίσης σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και ενεργειακής αναβάθμισης των καταστημάτων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Για την περίοδο 2026-2027 η επιχείρηση συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα, διατηρώντας τις ετήσιες επενδύσεις στα επίπεδα του 2025.

Ήδη έχουν λειτουργήσει δύο νέα καταστήματα σε Γλυφάδα και Βαθύ Σάμου, ενώ τα δύο καταστήματα Franchise στην Πάρο εντάχθηκαν πλέον στο εταιρικό δίκτυο.

Νέο μοντέλο καταστημάτων και μεγάλα έργα

Την άνοιξη του 2026 η εταιρεία παρουσίασε το νέο μοντέλο καταστημάτων Food to Go, το οποίο προσφέρει έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια. Σήμερα λειτουργούν τέσσερα πιλοτικά καταστήματα σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους, Μαρούσι και Κουκάκι.

Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει σειρά σημαντικών έργων, όπως:

  • τη δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα, στην περιοχή του Ρέντη, ενός πολυχώρου που θα συνδυάζει γαστρονομία, ψυχαγωγία και πολιτισμό για όλη την οικογένεια,
  • την κατασκευή νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, επιφάνειας 45.000 τ.μ., στη Φούσα Ασπροπύργου,
  • νέες ιδρύσεις και ανακαινίσεις καταστημάτων,
  • την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Food to Go, τόσο μέσω νέων πιλοτικών σημείων όσο και μέσω δικαιόχρησης (franchise) σε εργαζομένους της επιχείρησης και επαγγελματίες της εστίασης.
Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2026 - 12:21
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