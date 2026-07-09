TRASTOR: Πώληση Επαγγελματικού Ακινήτου στο Μαρούσι

Η TRASTOR Property Investments ανακοινώνει την πώληση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας 16.053 τ.μ., ο οποίος βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο «Αίθριο» επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 40, στο Μαρούσι. Το ακίνητο αναπτύσσεται σε τρία υπόγεια επίπεδα και σε ένα επίπεδο πλατείας, και διαθέτει συνολικά 555 θέσεις στάθμευσης, καθώς και βοηθητικούς χώρους, όπως γραφείο διαχείρισης και πλυντήριο αυτοκινήτων.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος €4.050.000.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TRASTOR Property Investments, κ. Τάσος Καζίνος, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση της συναλλαγής σε τιμή κατά 18,8% υψηλότερο από την πλέον πρόσφατη ανεξάρτητη αποτίμηση αντανακλά τόσο την ποιότητα του ακινήτου όσο και την πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη ρευστοποίηση παλαιότερων περιουσιακών στοιχείων που δεν εντάσσονται πλέον στη στρατηγική στόχευση του χαρτοφυλακίου μας, με ευνοϊκούς όρους.

Πρόκειται για την τρίτη αποεπένδυση εντός του έτους, που πραγματοποιείται σε τίμημα σημαντικά υψηλότερο της πρόσφατης ανεξάρτητης αποτίμησης, μετά την πώληση του κτηρίου γραφείων στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 57 τον Απρίλιο σε τίμημα 10% υψηλότερο και του κτηρίου γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας 168 τον Ιούνιο σε τίμημα 19,7% υψηλότερο. Οι ως άνω συναλλαγές παρέχουν σαφή επιβεβαίωση από την αγορά ως προς τον συντηρητικό χαρακτήρα των αποτιμήσεών μας.

Η πώληση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης τη συνεχή αξιολόγηση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου μας, μέσω της οποίας εντοπίζουμε ευκαιρίες για την επίτευξη υπεραξιών, τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης των επενδύσεών μας και την απελευθέρωση κεφαλαίων προς επανεπένδυση. Η στρατηγική αυτή της ανακύκλωσης κεφαλαίων μάς επιτρέπει να κατευθύνουμε τα κεφάλαια μας σε ποιοτικά κτήρια γραφείων και σύγχρονα πράσινα ακίνητα logistics, ενισχύοντας διαρκώς την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας».