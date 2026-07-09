Online τζόγος: Ανάπτυξη 19%, νέες άδειες και «σαφάρι» κατά της παράνομης αγοράς

Με ρυθμό σχεδόν τριπλάσιο από εκείνον της συνολικής αγοράς τυχερών παιγνίων εξακολουθεί να αναπτύσσεται ο κλάδος του online gaming στην Ελλάδα, καθώς η στροφή των παικτών στις ψηφιακές πλατφόρμες αποκτά πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) εντείνει τις παρεμβάσεις της, εξετάζοντας νέα αιτήματα αδειοδότησης, προωθώντας αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο της διαφήμισης και ενισχύοντας τα εργαλεία εποπτείας απέναντι στην παράνομη αγορά και τις νέες μορφές στοιχηματισμού.

Διψήφια ανάπτυξη για το online gaming

Πιο συγκεκριμένα, με βάση όσα κατέγραψε η διοίκηση της ΕΕΕΠ, σε δημοσιογραικη΄συνάντηση το μεσημέρι της Τετάρτης, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική του διαδικτυακού παιχνιδιού. Τα online παίγνια κατέγραψαν αύξηση περίπου 19%, όταν η συνολική αγορά τυχερών παιγνίων κινήθηκε με ρυθμό 6,5%, ενώ τα επίγεια καζίνο εμφάνισαν ανάπτυξη μόλις 2,5%.

Σύμφωνα, δε, με όσα τόνισε ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Βαρθολομαίος, το διαδικτυακό παιχνίδι ενισχύει σταθερά τη θέση του έναντι του επίγειου δικτύου. Σήμερα η αγορά παραμένει περίπου στο 61% επίγεια και 39% διαδικτυακή, ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία η αναλογία θα διαμορφωθεί κοντά στο 50%-50%.

«Οι νεότερες ηλικίες λειτουργούν διαφορετικά. Όπως κάνουν τις αγορές τους ή παραγγέλνουν φαγητό από το κινητό, έτσι χρησιμοποιούν πλέον και τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Πρόκειται για μια δομική αλλαγή που δύσκολα θα αναστραφεί», επισήμανε.

Νέες επενδύσεις και αιτήματα αδειοδότησης

Η αναπτυξιακή δυναμική της αγοράς εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον διεθνών ομίλων. Όπως γνωστοποίησε ο κ. Βαρθολομαίος, η ΕΕΕΠ εξετάζει την αίτηση της Bally's Intralot, η οποία έχει υποβάλει αίτημα για την απόκτηση και των δύο απαιτούμενων αδειών, τόσο για το διαδικτυακό στοίχημα όσο και για τα λοιπά διαδικτυακά παίγνια (online casino).

Η αξιολόγηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, χωρίς να έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Παράλληλα, αδειοδοτημένος πάροχος που μέχρι σήμερα διατηρεί περιορισμένη δραστηριότητα στην ελληνική αγορά προετοιμάζει νέο επενδυτικό σχέδιο, με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του τα επόμενα χρόνια.

Αλλαγές στο πλαίσιο διαφήμισης

Στο μεταξύ, στο τραπέζι βρίσκεται και η αναθεώρηση του πλαισίου διαφήμισης των διαδικτυακών παιγνίων. Η ΕΕΕΠ επεξεργάζεται προτάσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους, με στόχο να εξισορροπηθούν η ανάπτυξη της αγοράς και η προστασία των παικτών.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανήλικους και τις ευάλωτες ομάδες. Το έργο της Επιτροπής δεν είναι μόνο εποπτικό αλλά έχει και έντονη κοινωνική διάσταση», τονίζει ο πρόεδρος της Αρχής.

Crypto και prediction markets στο επίκεντρο

Σημαντικό μέρος της εποπτικής στρατηγικής αφορά πλέον και τις νέες μορφές ψηφιακού στοιχηματισμού. Η ΕΕΕΠ παρακολουθεί στενά τις πλατφόρμες που αξιοποιούν κρυπτονομίσματα, αλλά και τα λεγόμενα prediction markets, όπου οι χρήστες στοιχηματίζουν στην έκβαση πολιτικών, οικονομικών και άλλων γεγονότων.

Όπως εξηγεί ο κ. Βαρθολομαίος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξελίσσεται ήδη συζήτηση σχετικά με το εάν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες εμπίπτουν στο καθεστώς των τυχερών παιγνίων ή αποτελούν χρηματοοικονομικά προϊόντα.

«Μελετάμε στενά το φαινόμενο. Σήμερα υπάρχει δραστηριότητα χωρίς ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο και απαιτείται συνεργασία τόσο με την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και με τις υπόλοιπες εποπτικές αρχές», σημειώνει.

Ενίσχυση του μετώπου κατά της παρανομίας

Η αντιμετώπιση, πάντως, του παράνομου τζόγου παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την Επιτροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, η παράνομη αγορά διακίνησε περίπου 1,8 δισ. ευρώ το τελευταίο έτος, ενώ σχεδόν 894.000 παίκτες συμμετείχαν σε μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες.

Η «μαύρη λίστα» της Αρχής αριθμεί πλέον περισσότερους από 14.400 παράνομους ιστοτόπους, με τον αριθμό να αυξάνεται διαρκώς λόγω της δημιουργίας νέων domains και εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕΠ αναδιοργανώνει τις υπηρεσίες της, ενισχύει τις ελεγκτικές αρμοδιότητες και επενδύει σε νέα ψηφιακά εργαλεία για τον εντοπισμό παράνομων ιστοσελίδων, influencers και διαφημιστικών δικτύων που προωθούν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες.

Παράλληλα, το νέο θεσμικό πλαίσιο διευρύνει σημαντικά τις αρμοδιότητες των ελεγκτών, οι οποίοι αποκτούν δυνατότητες ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, ενώ προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για όσους δραστηριοποιούνται στην παράνομη αγορά.

Ψηφιακή εποπτεία και ευρωπαϊκός ρόλος

Η Επιτροπή επενδύει παράλληλα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της εποπτείας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση των αδειοδοτημένων παρόχων σε πραγματικό χρόνο, ενώ αναπτύσσονται νέα εργαλεία για την ανίχνευση παράνομων ιστοσελίδων και την αξιοποίηση διεθνών βάσεων δεδομένων.

Όπως επισημαίνει ο Αντώνης Βαρθολομαίος, η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται η αγορά επιβάλλει αντίστοιχη προσαρμογή και στους εποπτικούς μηχανισμούς.

«Η αγορά αλλάζει καθημερινά. Εμφανίζονται νέοι παίκτες, νέες τεχνολογίες και νέα μοντέλα λειτουργίας και εμείς οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε με την ίδια ταχύτητα. Δεν είναι βέβαιο ότι θα πετυχαίνουμε πάντα, όμως σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι από ποτέ», αναφέρει.

Όπως σημειώνει, ο ρόλος της ΕΕΕΠ δεν περιορίζεται στην αδειοδότηση της αγοράς, αλλά επεκτείνεται στην προστασία των πολιτών.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανήλικους και τις ευάλωτες ομάδες. Πίσω από την εποπτεία της αγοράς υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο και αυτό αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα.»

Παράλληλα, η Επιτροπή επιδιώκει πιο ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τα τυχερά παίγνια.

«Θέλουμε η Ελλάδα να συμμετέχει πιο ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τα τυχερά παίγνια. Επικεντρωνόμαστε στην ουσία και στη δημιουργία μιας αγοράς που θα είναι ανταγωνιστική, διαφανής και πάνω απ' όλα ασφαλής για τους πολίτες», καταλήγει ο κ. Βαρθολομαίος.