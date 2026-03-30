Τουλάχιστον 45 νεκροί σε Αφγανιστάν και Πακιστάν από σφοδρές βροχοπτώσεις

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την περασμένη Τετάρτη σε Αφγανιστάν και Πακιστάν, εξαιτίας σφοδρών καταιγίδων και έντονων βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών.

Στο Αφγανιστάν, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (ANDMA) ανακοίνωσε ότι από τις 26 Μαρτίου έως σήμερα, Δευτέρα (30/3) έχουν καταγραφεί 28 νεκροί και 49 τραυματίες, με τα περισσότερα περιστατικά να οφείλονται σε πλημμύρες, κατολισθήσεις και κεραυνούς.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, στο Πακιστάν, οι αρχές έκαναν λόγο για 17 θύματα, εκ των οποίων τα 14 ήταν παιδιά, στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα. Οι περισσότεροι θάνατοι αποδίδονται σε καταρρεύσεις στεγών και άλλα ατυχήματα που σχετίζονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ANDMA, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες: 130 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλες 438 υπέστησαν σοβαρές φθορές, ενώ αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει σε διάφορες περιοχές.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν, καθώς νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται στο Αφγανιστάν και τις επόμενες ημέρες.