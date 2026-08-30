ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βαρθολομαίος για την οικολογική κρίση: Ο σύγχρονος «ανθρωποθεός» καταστρέφει τον πλανήτη
Ειδήσεις
22:17 - 30 Αυγ 2026

Βαρθολομαίος για την οικολογική κρίση: Ο σύγχρονος «ανθρωποθεός» καταστρέφει τον πλανήτη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έκκληση για μια ουσιαστική αλλαγή στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης και μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος απευθύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και Ημέρα Προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει από το 1989 την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα αφιερωμένη στην προσευχή για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η οικολογική κρίση ως κρίση αξιών

Στο μήνυμά του προς τους ιεράρχες και τους πιστούς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισημαίνει ότι η σύγχρονη οικολογική κρίση δεν περιορίζεται στις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής καταστροφής, αλλά συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την ελευθερία, την πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη και τη σχέση του με τη φύση.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια «πολυδιάστατη» κρίση, η οποία αφορά την ελευθερία, τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, το ήθος και τον πολιτισμό του σύγχρονου ανθρώπου.

Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρεται στις πρωτοβουλίες, τα οικολογικά συνέδρια και τον διαχριστιανικό και διαθρησκειακό διάλογο που έχει αναπτύξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια «κοπερνίκεια στροφή» στον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα αντιλαμβάνεται την έννοια της προόδου και τη θέση της απέναντι στη φύση.

Παράλληλα, τονίζει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχίσει να προβάλλει την οικολογική του πρόταση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θεολογική διάσταση της προστασίας της δημιουργίας.

«Ο πλανήτης δεν μπορεί να αντέχει επ’ άπειρον»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προειδοποιεί ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνεχίσει να συμπεριφέρεται σαν η Γη να διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες απορρόφησης των ανθρωπογενών επιβαρύνσεων και να θεωρεί δεδομένη την ικανότητα της φύσης να ανανεώνεται χωρίς όρια.

Καλεί, παράλληλα, σε ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα — παγκόσμιο, εθνικό, τοπικό και προσωπικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάδειξη των θρησκευτικών και ηθικών διαστάσεων της οικολογικής απειλής μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της ευθύνης που έχει ο άνθρωπος απέναντι στη φύση και στις επόμενες γενιές.

Κριτική στον καταναλωτισμό και την αδιάκοπη συσσώρευση

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Βαρθολομαίος στο σύγχρονο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με τη διαρκή συσσώρευση πλούτου και την εντεινόμενη κατανάλωση.

Κατά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η περιβαλλοντική κρίση αποτελεί συνέπεια όχι μόνο οικονομικών και γεωπολιτικών επιλογών, αλλά και βαθύτερων μεταβολών στις αξίες και στον τρόπο ζωής.

Χρησιμοποιώντας τον όρο «ανθρωποθεός», ασκεί κριτική στην αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος τοποθετείται πάνω από τα φυσικά όρια και αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως ανεξάντλητο πόρο.

Όπως επισημαίνει, η ανθρωπότητα «υπονομεύει το μέλλον της και καταστρέφει τον “οίκο” της», ενώ η οικολογική καταστροφή συνδέεται, σύμφωνα με το μήνυμά του, με γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, οικονομικά συμφέροντα, τον καταναλωτισμό και την προσπάθεια ικανοποίησης διαρκώς αυξανόμενων αναγκών.

Έκκληση για μια νέα αντίληψη ευθύνης

Κλείνοντας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλεί την ανθρωπότητα να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο κοινών αξιών, στο οποίο θα βρίσκονται στο επίκεντρο η αλληλεγγύη, η συλλογική ευθύνη και ο σεβασμός τόσο προς τον άνθρωπο όσο και προς τη φύση.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη η προστασία του περιβάλλοντος να αντιμετωπιστεί ως συλλογική και διαρκής υποχρέωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του πλανήτη και η ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών.

Το μήνυμα για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους ολοκληρώνεται με τις ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τους πιστούς και επίκληση της χάρης του Χριστού και της προστασίας της Παναγίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης - Βαρθολομαίους: Στο επίκεντρο η προστασία των Ορθοδόξων στη Μέση Ανατολή
Πολιτική

Μητσοτάκης - Βαρθολομαίους: Στο επίκεντρο η προστασία των Ορθοδόξων στη Μέση Ανατολή

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Πολιτική

Συνάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Συνάντηση Βαρθολομαίου - Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο
Ειδήσεις

Συνάντηση Βαρθολομαίου - Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο

Ηχηρή απουσία Βελόπουλου από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή
Πολιτική

Ηχηρή απουσία Βελόπουλου από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 22:43

Νορβηγία: Στις 9 Σεπτεμβρίου η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 22:17

Βαρθολομαίος για την οικολογική κρίση: Ο σύγχρονος «ανθρωποθεός» καταστρέφει τον πλανήτη

Πολιτική
30/08/2026 - 21:50

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΘΟ: Η κυβέρνηση συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων

Οικονομία
30/08/2026 - 21:45

Νέες τιμές από Δευτέρα: Πάνω από 1.600 προϊόντα φθηνότερα έως 30% – Τι αλλάζει στα καύσιμα

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:45

Νετανιάχου κατά ΕΕ για την Κύπρο: Σιωπά απέναντι στην τουρκική κατοχή

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:30

Κόστα μετά το «όχι» της Ισλανδίας στην ΕΕ: Να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 21:29

Κυψέλη: Νεκρό έμβρυο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Πολιτική
30/08/2026 - 21:24

ΔΕΘ: Τη Δευτέρα 31/8 στις 12:00 η σύσκεψη του Τσίπρα με τους παραγωγικούς φορείς

Πολιτική
30/08/2026 - 21:15

ΕΛ.Α.Σ: Ανακοίνωσε το Οργανωτικό Γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών

Ειδήσεις
30/08/2026 - 20:59

Ερντογάν: Πάνω από 100 δισ. δολάρια το κόστος των έργων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας

Ειδήσεις
30/08/2026 - 20:30

Νέες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μέσα από τη φυλακή στις ΗΠΑ

Νομίσματα
30/08/2026 - 20:29

Χρυσός και Bitcoin: Το «αδύναμο» δολάριο φουντώνει το ράλι – Οι νέες κινήσεις των επενδυτών

Πολιτική
30/08/2026 - 19:55

ΥΠΕΘΟ: Στο ΠΑΣΟΚ μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνουν τον λογαριασμό στους συνεπείς

Ειδήσεις
30/08/2026 - 19:44

Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Βαθιά θλίψη» από τη Λευκωσία – 8 νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης

Πολιτική
30/08/2026 - 19:25

Πολιτική κόντρα με φόντο Σαμαρά: Τσιούτσιας κατά Μητσοτάκη – Σκληρή απάντηση Γεωργιάδη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/08/2026 - 19:01

Ελληνικό: «Χτύπησαν» εργοτάξιο της ΥΠΑ – Έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών, μήνυση κατά αγνώστων

Πολιτική
30/08/2026 - 18:55

ΠΑΣΟΚ: Οι ΜμΕ δεν χρειάζονται άλλα επικοινωνιακά αφηγήματα, αλλά πολιτικές να σταθούν όρθιες

Οικονομία
30/08/2026 - 18:25

Χατζηδάκης: «Τα καταφέραμε» – Πλήρης απορρόφηση των €35,95 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Ειδήσεις
30/08/2026 - 17:56

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου

Πολιτική
30/08/2026 - 17:50

Δένδιας: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής

Πολιτική
30/08/2026 - 17:17

Χρηστίδης: Το «καλάθι» του ΠΑΣΟΚ είναι το σχέδιο για να γίνει η καθημερινότητα καλύτερη

Ειδήσεις
30/08/2026 - 16:40

ΓΕΕΘΑ: Παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

Ειδήσεις
30/08/2026 - 16:20

Ιράν: Μήνυμα Χαμενεΐ για συσπείρωση των μουσουλμανικών χωρών απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Ειδήσεις
30/08/2026 - 15:43

Συναγερμός στην κατεχόμενη Κερύνεια: Ανατράπηκε σκάφος με 267 επιβαίνοντες – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, πληροφορίες για νεκρούς

Ειδήσεις
30/08/2026 - 15:40

Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ–Τουρκίας: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Ερντογάν–Νετανιάχου

Πολιτική
30/08/2026 - 15:10

Γερουλάνος στο Chios Festival: Κάθε δύναμη οφείλει να υπηρετεί τον Άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του

Ειδήσεις
30/08/2026 - 14:50

Στο στόχαστρο της Κίνας τα αμερικανικά data centers – Η κρυφή εκστρατεία στα social media

Πολιτική
30/08/2026 - 14:20

ΠΑΣΟΚ: Δεν θα το επιτρέψουμε – Όχι σε παρεμβάσεις που υπονομεύουν το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων

Πολιτική
30/08/2026 - 13:58

Γραφάκος (ΥΠΕΝ): Στο «πληρώνω όσο πετάω» το επόμενο βήμα στη διαχείριση απορριμμάτων

Ειδήσεις
30/08/2026 - 13:20

Axios: Ο Ράτκλιφ (CIA) πρότεινε τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι στην επίσκεψή του στη Μόσχα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ