Μητσοτάκης - Βαρθολομαίους: Στο επίκεντρο η προστασία των Ορθοδόξων στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, εκφράζοντας τη χαρά του για τη νέα συνάντησή τους και υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της ημέρας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ το πρωινό είχε ξεκινήσει με συννεφιά, η άφιξη του Πατριάρχη συνοδεύτηκε από ηλιοφάνεια, κάτι που - όπως είπε - αντανακλά την αισιοδοξία που μεταφέρει πάντοτε σε δύσκολες και ταραγμένες εποχές.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη επειδή δεν κατάφερε να παραστεί στην πρόσφατη ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, εξηγώντας ότι βρισκόταν σε επίσημες επισκέψεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιορδανία. Παράλληλα, τόνισε πως κάθε επίσκεψη του Παναγιωτάτου στην Ελλάδα προσφέρει ιδιαίτερη χαρά και δύναμη.

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 35 ετών από την ανάληψη του Πατριαρχικού Θρόνου τον προσεχή Νοέμβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη μακροημέρευση και σημείωσε ότι στη συνάντησή τους θα συζητούσαν και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στις θετικές εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια εξέλιξη που - όπως επισήμανε - αποτελούσε διαχρονικό στόχο του Πατριάρχη.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ακόμη ότι η ελληνική Πολιτεία παραμένει σταθερά στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικά του Βαρθολομαίου, στηρίζοντας το έργο και την αποστολή του.

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξη και μετέφερε την ευλογία της Μητέρας Εκκλησίας, καθώς και τους χαιρετισμούς της ελληνικής ομογένειας της Κωνσταντινούπολης. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για τις επαφές που είχε κατά την παραμονή του στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι όλες πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα αγάπης και αμοιβαίας εκτίμησης.

Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε ακόμη στην κατάσταση της υγείας της συζύγου του πρωθυπουργού, Μαρέβας Μητσοτάκη, λέγοντας ότι στο Πατριαρχείο προσευχήθηκαν για την αποκατάστασή της, καθώς τρέφουν ιδιαίτερη εκτίμηση προς το πρόσωπό της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε μεταφέροντας την αγάπη της συζύγου του και σημειώνοντας πως θα επιθυμούσε να βρίσκεται στη συνάντηση.

Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στάθηκε στην ανησυχητική κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή. Όπως αποκάλυψε, είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Πατριάρχη Αντιοχείας, ο οποίος του περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λιγοστοί πλέον χριστιανοί σε χώρες όπως η Συρία και ο Λίβανος.

Τέλος, αναφέρθηκε στις προσπάθειες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν καλές προθέσεις για αποκατάσταση των σχέσεων ύστερα από τις εντάσεις που προηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Όπως ανακοίνωσε, τον επόμενο μήνα θα επισκεφθεί την Ίμβρο μαζί με τους Πατριάρχες Ρουμανίας και Βουλγαρίας, με στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και τη συζήτηση κοινών ζητημάτων που απασχολούν την Ορθοδοξία.