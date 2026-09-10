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Χαμόγελο του Παιδιού: 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοτραυματισμού μόνο το καλοκαίρι
Υγεία
11:56 - 10 Σεπ 2026

Χαμόγελο του Παιδιού: 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοτραυματισμού μόνο το καλοκαίρι

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την 10η Σεπτεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης της Αυτοκτονίας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναδεικνύει την ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση, άμεση παρέμβαση και ουσιαστική υποστήριξη κάθε παιδιού και νέου που βρίσκεται σε ψυχολογική κρίση ή εκφράζει αυτοκτονικό ιδεασμό ή μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά.

Τα στοιχεία που καταγράφονται από τον Οργανισμό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά:

  • 2025: 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, εκ των οποίων για τις 385 υποθέσεις ζητήθηκε η άμεση συνδρομή της Διεύθυνσης Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος
  • 1ο εξάμηνο 2026: 491 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς εκ των οποίων για τις 278 υποθέσεις ζητήθηκε η άμεση συνδρομή της Διεύθυνσης Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος
  • καλοκαίρι 2026 (01.6.2026 – 31.08.2026): 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς εκ των οποίων για τις 181 υποθέσεις ζητήθηκε η άμεση συνδρομή της Διεύθυνσης Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος
  • Η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών. (πηγή LifeLine International Network)
  • Το πρώτο εξάμηνο 2025 τα μέλη της LifeLine International δέχτηκαν περίπου 10 εκατομμύρια κλήσεις και επικοινωνίες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν καθημερινά περίπου 100 επείγουσες διασώσεις ατόμων σε άμεσο κίνδυνο σε συνεργασία με την αστυνομία και τις υπηρεσίες επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας.

Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δωρεάν υπηρεσιών για κάθε παιδί σε κίνδυνο

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δωρεάν υπηρεσιών, που καλύπτει όλο το φάσμα της διαχείρισης μιας κρίσης: πρόληψη, άμεση ανταπόκριση, προστασία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και θεραπευτική παρέμβαση.

1. Άμεση βοήθεια και υποστήριξη – 24 ώρες το 24ωρο
Οι Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης αποτελούν βασικό εργαλείο για την άμεση επικοινωνία με παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες:

  • Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
  • 116111 – Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων
  • 116006 – Ευρωπαϊκή Γραμμή για θύματα βίας
  • Chat 1056

Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο και παρέχουν τη δυνατότητα ανώνυμης ή επώνυμης επικοινωνίας. Με μέγιστο χρόνο αναμονής 12 δευτερόλεπτα, αναγνωρισμένες ως Γραμμές Έκτακτης Ανάγκης και με διασύνδεση με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, οι υπηρεσίες του Οργανισμού μπορούν να κινητοποιήσουν άμεσα τον κατάλληλο μηχανισμό προστασίας όταν ένα παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Το δίκτυο υποστηρίζεται από 13 διασυνδεδεμένα Κέντρα σε όλη την Ελλάδα, καθώς και από Τηλεφωνικό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι υπηρεσίες διαθέτουν Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση με σκορ 100%, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους.

2. Άμεση κινητοποίηση και προστασία σε περιστατικά κινδύνου
Όταν ένα παιδί ή ένας νέος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή την ασφάλειά του, η παρέμβαση δεν περιορίζεται στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποιεί, όπου απαιτείται, τις αρμόδιες υπηρεσίες και πραγματοποιεί τις απαραίτητες διασυνδέσεις για την προστασία του παιδιού.

Καθοριστικής σημασίας είναι οι συνέργειες με:

  • Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος – 11188
  • Διεύθυνση Άμεσης Δράσης – 100
  • Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης – 112
  • ΕΚΑΒ – 166

3. Ψυχοθεραπευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Μέσω του Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού», παρέχεται εξειδικευμένη ψυχοθεραπευτική υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ψυχικής υγείας ή έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες. Το Κέντρο, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας, είναι αναγνωρισμένο κέντρο για την παροχή ψυχοκοινωνικής και θεραπευτικής υποστήριξης , μεταξύ άλλων, σε παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε συνθήκες ψυχοκοινωνικής ευαλωτότητας, εμφανίζοντας αυτοκτονικό ιδεασμό, μη αυτοκτονικές αυτοτραυματικές συμπεριφορές ή άλλους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο αυτοβλάβης.

Παράλληλα, η Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φροντίδας, ενώ η υποστήριξη επεκτείνεται και στο οικογενειακό, φροντιστικό περιβάλλον του παιδιού.

4. Πρόληψη πριν από την εκδήλωση της κρίσης
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους, γονείς και κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, το ευρύ κοινό.

Στόχος είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η αναγνώριση των προειδοποιητικών σημείων και η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας, πριν μια δύσκολη κατάσταση εξελιχθεί σε κρίση.

Παράλληλα, υλοποιούνται διαδικτυακές βιωματικές ομάδες γονέων και κηδεμόνων, με στόχο την ενδυνάμωση των γονέων και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των εφήβων.

Η δύναμη των συνεργειών και της διεθνούς τεχνογνωσίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει στο LifeLine International Network, ένα παγκόσμιο δίκτυο 39 οργανισμών σε 30 χώρες, με κοινό στόχο τη μείωση του κινδύνου αυτοκτονιών και την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες ανταπόκρισης σε κρίσεις.

Παράλληλα, συμμετέχει στο Child Helpline International, ένα παγκόσμιο δίκτυο 150 Γραμμών Βοήθειας για παιδιά, ενισχύοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών.

Στη μνήμη της 16χρονης Μελίνας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενισχύει και διευρύνει τις υπηρεσίες του

Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της, μετέτρεψαν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Ζήτησαν από όσους το επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν, στη μνήμη της κόρης τους, δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική: πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες δωρεές από την Ελλάδα και την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας συνολικά 34.182,75 ευρώ.

Σε συνεννόηση με τους γονείς της Μελίνας, το ποσό θα αξιοποιηθεί για τις δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την πρόληψη και διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας, αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς παιδιών και νέων.

Η προσφορά αυτή αποτελεί μια πράξη αγάπης που μετατρέπει μια βαθιά προσωπική απώλεια σε στήριξη και ελπίδα για άλλα παιδιά και νέους.

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