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ΠΑΣΟΚ: Ο αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική
11:41 - 07 Σεπ 2026

ΠΑΣΟΚ: Ο αγροτικός κόσμος έχει έτοιμη κόκκινη κάρτα, κ. Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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«Χθες ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής είναι κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία και παραδέχθηκε πως μείναμε πίσω», σχολιάζει σε σημερινή του ανακοίνωση (7/9) το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού στον αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της 90ης ΔΕΘ.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη:

«Μάλιστα έκανε αναφορά σε «κίτρινη κάρτα» για τη μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ στα επτά χρόνια της διακυβέρνησης του.

Κίτρινη κάρτα σε ποιον, κύριε Πρωθυπουργέ; Στον εαυτό σας;

Στο δικό σας προεκλογικό πρόγραμμα δεν ήταν το 2019 ως προτεραιότητα η αναθεώρηση κανονισμού του ΕΛΓΑ; Ποιος σας εμπόδισε να το κάνετε πράξη;

Έξι υπουργούς αλλάξατε σε μια επταετία.

Άλλος κυβερνούσε, όταν οργανώθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και διαλύθηκε η αγροτική παραγωγή;

Η δική σας κυβέρνηση δεν έχει καμία ευθύνη για την αναποτελεσματική διαχείριση των ζωονόσων και τις 600.000 θανατώσεις ζώων;

Επι ημερών σας φέρατε σε απόγνωση χιλιάδες κτηνοτρόφους; Εσείς με την αδράνεια σας δεν οδηγήσατε στην κατάρρευση ολόκληρες παραγωγικές περιοχές.

Με την ομιλία σας το Σάββατο και τη συνέντευξη Τύπου χθες επιβεβαιώσατε, με τον πιο εμφατικό τρόπο, την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνηση σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Η φορολογική ελάφρυνση για 50.000 παραγωγούς δεν αρκεί, χωρίς μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής , προστασίας του αγροτικού εισοδήματος και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής.

Ακόμη οι νέοι αγρότες περιμένουν την ολοκλήρωση της ένταξης τους στο πρόγραμμα του 2024 και την πληρωμή τους.

Είναι φανερό πως δεν έχετε κανένα σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ελληνική ύπαιθρο και την αντιμετώπιση της ερήμωσης της.

Έρχεστε πάλι στο τέλος της τετραετίας να ζητήσετε συγχωροχάρτι και να εξαπατήσετε ξανά. Οι αγρότες έζησαν καλά στο πετσί τους την πολιτική σας και «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» ... μιας και είστε σε μουσική διάθεση το τελευταίο διήμερο», καταλήγει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

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