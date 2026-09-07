Θεσσαλονίκη: Βαριά τραυματισμένη 13χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μια 13χρονη, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου ξενοδοχείου, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε πρασιά του ξενοδοχείου, στην περιοχή των Αγίων Πάντων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ, ενώ για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε να επιχειρήσει και η Πυροσβεστική.

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Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 13χρονη έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Κατά την πτώση της, φέρεται να προσέκρουσε σε τέντα του κτιρίου, η οποία εκτιμάται ότι ανέκοψε σε έναν βαθμό την ταχύτητα με την οποία κατευθυνόταν προς το έδαφος.

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Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και η 13χρονη βρέθηκε τραυματισμένη.

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