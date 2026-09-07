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Θεσσαλονίκη: Βαριά τραυματισμένη 13χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Ειδήσεις
11:56 - 07 Σεπ 2026

Θεσσαλονίκη: Βαριά τραυματισμένη 13χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μια 13χρονη, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου ξενοδοχείου, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.  

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε πρασιά του ξενοδοχείου, στην περιοχή των Αγίων Πάντων.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ, ενώ για τον απεγκλωβισμό της χρειάστηκε να επιχειρήσει και η Πυροσβεστική.

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Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 13χρονη έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Κατά την πτώση της, φέρεται να προσέκρουσε σε τέντα του κτιρίου, η οποία εκτιμάται ότι ανέκοψε σε έναν βαθμό την ταχύτητα με την οποία κατευθυνόταν προς το έδαφος.

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Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και η 13χρονη βρέθηκε τραυματισμένη.

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