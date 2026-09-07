Πυρκαγιά στην Μακρυκάπα Ευβοίας - Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Ευβοίας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 14:30.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 55 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, καθώς και 17 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης από αέρος συμμετέχουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχει και ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου της Πυροσβεστικής.

Στις 14:55 εστάλη μέσω του 112 ενημερωτικό μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς έχει ενταχθεί στην κατηγορία κινδύνου 4.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.