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ΕΛΣΤΑΤ: «Εκτίναξη» 16,4% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:34 - 18 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: «Εκτίναξη» 16,4% στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε σήμερα (18/9) το Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2026.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, η εξέλιξή του σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 16,4% έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 6,8%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 9,0%, έναντι μείωσης 2,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

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Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουλίου 2026

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουλίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 16,4% τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 16,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
  • Αύξηση κατά 15,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 25,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
  • Αύξηση κατά 12,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

3. Από τις μεταβολές κυρίως των δεικτών των διψήφιων κλάδων:

  • Κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, παραγωγής βασικών μετάλλων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Ιουλίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2025

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 12,0% τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 13,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
  • Αύξηση κατά 12,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Ιουλίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 25,7% τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 25,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
  • Αύξηση κατά 16,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 28,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς σε χώρες Ευρωζώνης.
  • Αύξηση κατά 24,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς σε χώρες εκτός Ευρωζώνης.

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουλίου 2026, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 6,8% τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2026, προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 6,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
  • Μείωση κατά 3,2 % του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 12:35
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